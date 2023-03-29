KOKO MARE愚人節賣樓 138伙最平593萬 周五截飛

周末續有全新盤開售，會德豐地產藍田KOKO HILLS第3B期KOKO MARE已先後推出兩張價單共163伙，昨上載銷售安排，撥出138伙於周六、愚人節(4月1日)進行首輪推售。以最高折扣12%計，折實價593.7萬元起，有13伙低於700萬元；將於周五截收認購登記。

該盤首輪發售單位涵蓋13伙一房及125伙兩房，實用面積334至520方呎，折實價593.7萬至993.1萬元，折實呎價介乎17,000元至23,039元，折實平均呎價18,386元。最低售價單位為8座2樓F室，一房間隔，實用面積334方呎，折實價593.7萬元，呎價17,775元。最低呎價為8座2樓H室，兩房間隔，實用面積520方呎，折實價884萬元，呎價17,000元。

即睇油塘 KOKO MARE最新資訊