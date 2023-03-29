KOKO MARE愚人節賣樓 138伙最平593萬 周五截飛

周末續有全新盤開售，會德豐地產藍田KOKO HILLS第3B期KOKO MARE已先後推出兩張價單共163伙，昨上載銷售安排，撥出138伙於周六、愚人節(4月1日)進行首輪推售。以最高折扣12%計，折實價593.7萬元起，有13伙低於700萬元；將於周五截收認購登記。
該盤首輪發售單位涵蓋13伙一房及125伙兩房，實用面積334至520方呎，折實價593.7萬至993.1萬元，折實呎價介乎17,000元至23,039元，折實平均呎價18,386元。最低售價單位為8座2樓F室，一房間隔，實用面積334方呎，折實價593.7萬元，呎價17,775元。最低呎價為8座2樓H室，兩房間隔，實用面積520方呎，折實價884萬元，呎價17,000元。
黃光耀：售價非常有吸引力
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，首輪銷售將分為大手及散客時段，大手客須購入最少2伙。他稱，138伙折實價全低於1,000萬元，售價非常有吸引力，相信定必能承接上一期KOKO ROSSO的暢旺紅盤佳績，對首輪銷情充滿信心。
大手客斥8670萬購2伙維港滙I四房
一手市場續現大手客蹤影，由信和置業(083)、會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作的長沙灣維港滙I昨連沽2伙，涉資8,670萬元。單位包括1座9樓A室及10樓A室，實用面積同為1,385方呎，四房間隔，成交價分別為4,320萬及4,350萬元，呎價31,191元及31,408元。據悉，上述2伙均由同一組買家購入。
資料顯示，維港滙系列本月售出38伙，套現逾8.6億元；項目迄今累沽926伙，套現逾143億元。