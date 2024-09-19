熱門搜尋:
國慶75周年 iPhone 16 綠置居2023 機票優惠 消委會 銀色債券 林明禎 自助餐優惠 天璽．天 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2024-09-19 20:51:44

KOKO MARE減息後連錄3宗交投 套現2478萬 加推5伙下周一發售｜藍田新盤

分享：
KOKO MARE減息後連錄3宗交投 套現2478萬 加推5伙下周一發售｜藍田新盤

「KOKO ROSSO」及「KOKO MARE」已屆現樓，本月迄今已售出18伙，過半數為兩房單位。(資料圖片)

adblk5

會德豐地產旗下藍田「KOKO ROSSO」及「KOKO MARE」已屆現樓，本月迄今已售出18伙，過半數為兩房單位，深受小家庭客戶追捧，銷情理想。隨減息周期正式展開，加上香港主要銀行亦宣布下調港元最優惠利率，消息一出，已收到大量客戶查詢。有見及此，集團即為「KOKO MARE」推出新價單及銷售安排，合共5伙，分別為83E5E6G8G及第918E室，均為兩房開放式廚房戶型，將於下周一(23)以先到先得形式發售。

至於「KOKO MARE」於減息後連錄3宗新成交，戶型同屬兩房開放式廚房間隔，合共涉資約2,478.6萬元。成交單位包括87G室，實用面積441方呎，成交價802.4萬元，呎價18,195元。據悉，買家因項目鄰近家人，加上位置便利，再者考慮到減息周期已開始，故即入市作自住用途。

adblk6

另一宗為921E室，實用面積435方呎，以880萬元售出，呎價約20,230元。據悉，買家認為項目四周環境寧靜，加上與工作地點相近，故購入自住。

第三宗為83K室，實用面積432方呎，成交價796.2萬元，呎價約18,431元。據悉，買家眼見減息周期已開始，看好後市下，購入單位作投資及自住之用。

即睇藍田KOKO ROSSO放盤 (House730)

即睇藍田KOKO MARE放盤 (House730)

 
 
 