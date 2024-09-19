KOKO MARE減息後連錄3宗交投 套現2478萬 加推5伙下周一發售｜藍田新盤

會德豐地產旗下藍田「KOKO ROSSO」及「KOKO MARE」已屆現樓，本月迄今已售出18伙，過半數為兩房單位，深受小家庭客戶追捧，銷情理想。隨減息周期正式展開，加上香港主要銀行亦宣布下調港元最優惠利率，消息一出，已收到大量客戶查詢。有見及此，集團即為「KOKO MARE」推出新價單及銷售安排，合共5伙，分別為8座3樓E、5樓E、6樓G、8樓G及第9座18樓E室，均為兩房開放式廚房戶型，將於下周一(23日)以先到先得形式發售。

至於「KOKO MARE」於減息後連錄3宗新成交，戶型同屬兩房開放式廚房間隔，合共涉資約2,478.6萬元。成交單位包括8座7樓G室，實用面積441方呎，成交價802.4萬元，呎價18,195元。據悉，買家因項目鄰近家人，加上位置便利，再者考慮到減息周期已開始，故即入市作自住用途。