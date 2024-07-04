KOKO ROSSO及KOKO MARE獲批轉讓同意書 舉亮燈儀式啟動入伙流程｜藍田新盤

「KOKO ROSSO」及「KOKO MARE」已正式獲得地政總署發出的項目轉讓同意書，並於周三(3日)晚上舉行亮燈儀式。

由會德豐地產發展藍田新盤「KOKO ROSSO」及「KOKO MARE」已正式獲得地政總署發出的項目轉讓同意書，並於周三(3日)晚上舉行亮燈儀式，同時標誌著入伙流程現正啟動，預祝一眾業主快將展開矜罕尊貴的新生活。

會德豐表示，「KOKO ROSSO」及「KOKO MARE」成為集團近年熱銷紅盤，由2023年開售迄今合共累售555伙，佔已推售單位逾八成半，套現逾44.93億元，可見市場反應十分熱烈。項目設計靈感來自北意大利著名渡假山區Dolomites，第3期會所設「Director's Villa」宴會廳，除了放置紅酒櫃讓住客存放珍藏佳釀，更連接戶外平台及私人泳池「Director's Pool」，適合舉辦各式派對聚會，氛圍華麗典雅。是次活動亦安排同為會德豐大家庭一份子的本地水彩畫藝術家蔡逸俊舉辦畫展，與項目四周環境相映生輝。