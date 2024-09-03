KOKO ROSSO和KOKO MARE兩房現樓示範單位有得睇 梗廚設計適合家庭客(多圖有片)｜藍田新盤

「KOKO ROSSO」以紅酒為主題，「KOKO MARE」則以海洋為主題，故此住客會所、大堂以至單位設計都貫徹北意大利的設計概念。其中「KOKO MARE」第9座5樓D室，實用面積464方呎，兩房間隔。客飯廳呈長形，開則方正實用，長5.5米，闊2.6米。客飯廳設特大玻璃趟門，採光度十足，外望內園泳池景；主人房留有放置衣櫃位。單位採梗廚設計，L型工作檯面，適合家庭客，浴室設光廁，空氣流通。

會德豐地產藍田「KOKO HILLS」系列3期已屆全數現樓，發展商最新開放「KOKO ROSSO」和「KOKO MARE」第3期會所，以及2個兩房現樓單位以供參觀。

另一間為「KOKO ROSSO」第6座23樓F室，實用面積497方呎，兩房間隔，外望翠綠山景。睡房L字型玻璃幕牆，坐享雙邊景觀。單位採梗廚設計，適合家庭用戶。

佔地逾7.2萬方呎的會所「CLUB KOKO」由國際殿堂級室內設計公司打造，第三期會所特設宴會廳「Director’s Villa」，靈感來自北意大利著名釀酒區Piedmont，其連接戶外平台及私人泳池，適合舉辦池畔派對。項目園林面積逾4.1萬方呎，綠化空間佔整個項目面積逾兩成，特意打造長約510米的跑步徑「Runner’s Loop」、綠草瑜伽「Yoga on the Lawn」等綠化設施給住戶享受運動的舒爽之際，同時與大自然連繫。第三期更加添多項兒童戶外設施，包括約20米長的「滑梯極限」、「山丘彈床」、「小小車手徑」、「攀之迷宮」及「山嶺木屋」等，小朋友可以盡情放電。

新推300天付款計劃 最高享樓價8.5%現金回贈

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，美國減息在望，有利本地樓市成交上升，預期年內市場逐漸回暖，日前更新「KOKO ROSSO」及「KOKO MARE」價單，新推出「輕鬆置業按揭貸款」及「300天現金優惠付款計劃」，期望能幫助買家把握時機購入單位。

全新按揭貸款計劃買家無須通過壓力測試，只須提供香港收入證明及足夠文件證明其還款能力，便可獲批最高達八成第一按揭貸款額，而貸款年期最長為3年。第一按揭貸款按月分期償還，其利息計算方式為匯豐銀行的最優惠利率(P)減1.75厘，用戶須於物業貸款發放之日起計36個月內，按月分期償還合共6%本金，餘下本金及利息須於到期日或之前全數償還。

發展商同時推出全新「300天現金優惠付款計劃」，提供300日長成交期，提早120日成交可獲回贈樓價約6.5%。買家若不使用「輕鬆置業按揭貸款」，將可獲贈樓價2%的「特別現金回贈」，即是最高優惠回贈為樓價8.5%。

即睇藍田KOKO HILLS放盤 (House730)

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