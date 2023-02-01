KOKO ROSSO料大部分單位低於千萬

常務董事黃光耀表示，項目設2幢住宅大樓，標準單位戶型一房至兩房，實用面積約300至497方呎，當中一半單位可享海景。他透露，正籌備售樓說明書，期望2月可開售，單位定價視乎市場氣氛，另會參考項目第1期KOKO HILLS及第2期KOKO RESERVE售價，以及整個東九龍如啟德新盤成交價。由於今期主打中小型單位，料大部分單位售價低於1,000萬元，相信可吸引年輕客、分支家庭及投資客入市。KOKO ROSSO已獲批預售樓花同意書，預計入伙日期2024年6月底，樓花期長約18個月。

畢架．金峰將招標推售餘下30伙

另外，遠東發展(035)旗下已屆現樓的沙田「畢架．金峰」迄今售出36伙，套現近8億元，尚餘26個分層單位及4個洋房待售，將以招標形式發售，洋房意向價會參考九龍塘及新界東一手豪宅洋房成交；該盤推出全新現樓2號洋房示範單位供預約參觀，並委託中原地產作獨家代理。

利嘉閣看好今年樓價升一成以上

總結1月份一手市場，發展商以銷售餘貨為主，在未有全新盤應市下，全月仍錄約500宗成交，按月大升逾八成。利嘉閣地產總裁廖偉強稱，發展商於2月起有秩序推盤，同時會「求量又求價」，估計全年樓價升10%以上，並透露該行年內擬增聘500名營業部人手及繼續優化分行租金。