Larchwood本月連撻8伙 殺訂239萬 4伙周四重售｜新盤撻訂

宏安地產(1243)大角咀現樓新盤「Larchwood」本月連錄8宗撻訂，合共料遭殺訂約239萬元；包括最新錄得4買家終止交易個案，發展商同步修改價單，有單位變相減價逾兩成，並安排於本周四、中秋節翌日(18日)重售。

據成交紀錄冊顯示，最新錄得4伙撻訂單位實用面積分別為210和250方呎，包括3伙開放式及1伙一房，原於2022年12月至去年4月期間售出，成交價介乎588.8萬至698萬元，當時成交呎價介乎25,716元至28,038元。惟最新顯示該批單位均於本月13日終止買賣合約，意味買家均撻訂離場，料遭沒收樓價5%的訂金，涉資由29.4萬至34.9萬元，合計約130.2萬元。