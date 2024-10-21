LP10單日標售3伙 頂層特色戶逾6800萬沽 創康城區新高｜將軍澳新盤

新盤市場交投氣氛活躍，由南豐集團與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城「LP10」今日(21日)以招標形式售出3伙特色單位，合共涉資逾1.54億元。當中成交價最高為第2A座58及59樓B室，實用面積2,634方呎，連一個車位以6,868萬元售出，呎價約26,074元，創下屋苑成交價及呎價新高，以及日出康城區內單位總樓價新高。此單位為頂層複式戶，坐擁遼闊海景，採四房設計，連1,039方呎天台，配備按摩池；另於58樓相連717方呎平台。
另外兩個成交單位包括第2A座53樓B室，實用面積1,997方呎，成交價4,270萬元，呎價約21,382元；而第2A座55樓B室，實用面積1,997方呎，以4,310萬元售出，呎價約21,582元。
本月累售8伙四房海景單位
南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，相信現時樓市逐漸步入上升周期，自9月份減息，以及《施政報告》優化新資本投資者入境計劃及高才通計劃以來，成功刺激睇樓及交投量，集團旗下多個物業均受追捧。「LP10」自10月以來已累售8伙四房海景單位，各單位售價均逾2,500萬元，合共套現約3億元；加上現時集團正推出參觀任何旗下現正發售之一手住宅物業，可獲贈100元AIRSIDE商場電子現金禮券之優惠，過去周末預約參觀「LP10」的人流有顯著上升，足以證明優質單位備受市場熱捧。
許謙讓指，「LP10」現時尚餘少量特色戶待售，當中包括第2A座58樓及59樓A單位，為頂層複式大宅，飽覽藍塘海峽至港島東遼闊景致。單位相連逾1,500方呎平台及配備私人游泳池，實用面積3,906方呎，為日出康城區內最大單位。「LP10」全盤提供893伙，暫已售出831伙。