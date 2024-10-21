LP10單日標售3伙 頂層特色戶逾6800萬沽 創康城區新高｜將軍澳新盤

新盤市場交投氣氛活躍，由南豐集團與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城「LP10」今日(21日)以招標形式售出3伙特色單位，合共涉資逾1.54億元。當中成交價最高為第2A座58及59樓B室，實用面積2,634方呎，連一個車位以6,868萬元售出，呎價約26,074元，創下屋苑成交價及呎價新高，以及日出康城區內單位總樓價新高。此單位為頂層複式戶，坐擁遼闊海景，採四房設計，連1,039方呎天台，配備按摩池；另於58樓相連717方呎平台。

另外兩個成交單位包括第2A座53樓B室，實用面積1,997方呎，成交價4,270萬元，呎價約21,382元；而第2A座55樓B室，實用面積1,997方呎，以4,310萬元售出，呎價約21,582元。