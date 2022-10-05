LP6兩房放盤10個月蝕讓離場 造價呎價同創新低 較同類平近130萬

二手樓市場屢錄蝕讓個案。中原地產將軍澳都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳日出康城6期LP6本月至今暫錄3宗成交，交投加快，有望打破上月全月8宗紀錄，屋苑本月平均實用呎價17,672元。不過，市場最新錄得該屋苑1宗蝕讓成交，單位為3座高層A室，實用面積463方呎，採兩房間隔，座向北方享園景。

單位業主早於去年12月開價998萬元，放盤10個月間，共減15口價後，終以733萬元易手，折合實用呎價僅15,832元，造價及呎價均創屋苑兩房今年新低。參觀LP6對上一宗同類單位成交，是8月時同為3座的中高層A室，實用面積463方呎，當時成交價為860萬元，呎價18,575元。換言之，上述最新成交造價，較兩個月前的成交造價，跌價近130萬元。

據了解，原業主於2019年4月以755.2萬元購入單位，持貨3年半，現轉手帳面蝕讓22.2萬元，若扣除使費，料實際需蝕逾60萬元。