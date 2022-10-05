熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 MIAMI QUAY 英女王逝世 猴痘 紅黃碼 天氣 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
地產
2022-10-05 14:57:32

LP6兩房放盤10個月蝕讓離場 造價呎價同創新低 較同類平近130萬

分享：
將軍澳日出康城LP6高層兩房戶，以733萬元成交，呎價15,832元，造價和呎價均創今年兩房新低。

將軍澳日出康城LP6高層兩房戶，以733萬元成交，呎價15,832元，造價和呎價均創今年兩房新低。

二手樓市場屢錄蝕讓個案。中原地產將軍澳都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳日出康城6LP6本月至今暫錄3宗成交，交投加快，有望打破上月全月8宗紀錄，屋苑本月平均實用呎價17,672元。不過，市場最新錄得該屋苑1宗蝕讓成交，單位為3座高層A室，實用面積463方呎，採兩房間隔，座向北方享園景。
單位業主早於去年12月開價998萬元，放盤10個月間，共減15口價後，終以733萬元易手，折合實用呎價僅15,832元，造價及呎價均創屋苑兩房今年新低。參觀LP6對上一宗同類單位成交，是8月時同為3座的中高層A室，實用面積463方呎，當時成交價為860萬元，呎價18,575元。換言之，上述最新成交造價，較兩個月前的成交造價，跌價近130萬元。
據了解，原業主於20194月以755.2萬元購入單位，持貨3年半，現轉手帳面蝕讓22.2萬元，若扣除使費，料實際需蝕逾60萬元。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受