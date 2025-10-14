lululemon承租置地上海西岸中環整幢辦公大樓 面積近10萬呎

lululemon 將於 10 月 27 日起將其中國門店支持中心遷至上海西岸中環，全面入駐五層獨棟辦公樓，總面積達9.68萬方呎。

置地公司旗下位於黃浦江畔的綜合物業項目上海西岸中環，最新獲運動品牌lululemon宣布，中國門店支持中心將於本月27日正式入駐，租用獨棟五層辦公大樓面積達8,993方米(約9.68萬方呎)，展現了品牌對中國市場的長期投資，以及在人才培養、社區聯結、創新推動和幸福感倡導方面的承諾。 西岸中環是置地公司位於黃浦江畔的尊尚綜合物業，總面積達170萬方米(約1,829萬方呎)，是目前亞洲在建的最大商業項目。置地公司的西岸中環計劃將在綜合用途區域內，打造65萬方米(約700萬方呎)的甲級寫字樓，並配備高端設施及專業化的酒店式管理服務。

上海西岸中環執行董事兼行政總裁關仕榮(Stuart Grant)表示，非常高興歡迎lululemon加入富有活力的西岸中環社群。這充分體現了我們綜合商業地產組合的吸引力，能夠吸引重視員工健康與福祉的全球領先品牌。全新的lululemon中國門店支持中心將為員工提供一個位於西岸中環核心地段的高端互聯辦公空間。 作為lululemon在中國大陸業務的戰略中心，這一全新辦公大樓將賦能各職能部門與團隊在同一屋簷下高效協作，共同支持品牌不斷拓展的零售版圖和數位化發展。辦公空間在設計上充分體現了品牌使命、理念與文化，強調合作與正念，鼓勵所有員工和社區夥伴發揮創意，激發潛能，感受積極健康的濱水生活。

lululemon中國董事總經理黃山燕指，我們與徐匯濱江的緣分由來已久。過去三年，我們持續在這裡開展「一起好狀態」主題活動，鼓勵人們通過運動和對話，探索自己的好狀態。此次，中國門店支持中心正式落戶西岸中環，是我們在中國發展歷程中的又一重要里程碑。全新獨棟辦公大樓的啟用，將進一步促進合作、交流與聯結，助力lululemon在中國市場的長期發展。 此前另一運動品牌adidas落實於2026年第四季度入駐上海西岸中環，整棟辦公樓共有18個樓層，總面積達3.24萬方米(約34.8萬方呎)，辦公樓預計將於2026年第一季度竣工交付，並於2026年第四季度全面投入使用。