Mandy Lieu、洗米華昔日愛巢 西半山珒然銀主盤12.8萬租出(多相)｜名人租盤

原由太陽城集團(現稱LET Group，1383)前主席周焯華(洗米華)的前女友名模Mandy Lieu持有的西半山豪宅盤珒然高層單位，早年遭銀主接管並放售，惟一直乏人問津。據悉，銀主將該單位轉賣為租，並成功租出，獲內地專才以每月12.8萬元承租。

上述原由名模Mandy Lieu持有的西半山珒然極高層單位，實用面積有2,182方呎，屬三房間隔，以每月12.8萬元租金計，每呎租金逾58元。據了解，該單位早年被銀主接管後，於2023年以約9,500萬元放售，但因叫價高而一直未獲承接。物業目前由新濠國際(200)旗下子公司新濠博亞以債權人形式接管，若以成交價9500萬元計，租金回報約有1.6厘。

據資料顯示，上述珒然單位是Mandy Lieu於2014年中旬以約9,132.5萬元購入，當年並無承造按揭，意味以Full pay形式入市；及至2021年11月，Mandy Lieu將該單位抵押予新濠博亞，最終淪為銀主盤。