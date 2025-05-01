MIAMI QUAY夥Alfa Romeo x Abarth睇樓兼睇車 吸引逾300組年客人參觀｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產（012）、新世界發展（017）及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY」，承五一黃金假期，項目今天舉辦「臨海奢華生活藝術之旅」，攜手百年意大利車品牌Alfa Romeo及經典品牌Abarth，提供獨家試駕體驗，包括全亞洲首度發布的全新純電SUV Alfa Romeo Junior、旗艦SUV Stelvio Quadrifoglio、旗艦房跑車Giulia Quadrifoglio、及混能SUV Tonale及高性能電動小跑車Abarth 500e等。客人親身試駕，體驗沿D3路迅達啟德城中心的速度與便捷，沿途感受PARK PENINSULA三面環海的魅力、國際地標體育園及整個啟德的發展宏圖。活動邀得Club Wheelock、恒地會、New World Club會員蒞臨，吸引逾300組客人參與。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「MIAMI QUAY 」位處PARK PENINSULA核心，4分鐘車程直達九龍灣商貿區。而中九龍幹線預計年底落成，屆時10分鐘可達西九及15分鐘迅達中環，加上體育園盛事連連。項目更貫徹可持續生活理念，車位備有單相32A電動車充電配套，一直獲專業人士、專才、年輕情侶追捧，當中更不少是駕駛愛好者，故藉五一黃金假期舉辦此試駕活動，讓他們感受項目越趨完善的交通配套及非凡臨海生活。
意鋰駿汽車創始人兼首席執行官劉碧文及其團隊亦親臨為客人介紹旗下代理的Alfa Romeo及Abarth名車。是次活動亦特設「積夢賽車手」親子工作坊，客人可親手製作獨一無二的模型搖控車，啟發小朋友的創意藝術潛能；此外更有「MIAMI生活導賞團」，客人可以沉浸於MIAMI QUAY的臨海生活氛圍，探索項目獨特的臨海會所及藝術園林，並參觀示範單位。活動反應熱烈，盛況空前。