MIAMI QUAY夥Alfa Romeo x Abarth睇樓兼睇車 吸引逾300組年客人參觀｜啟德新盤

MIAMI QUAY夥Alfa Romeo x Abarth睇樓兼睇車，吸引逾300組年客人參觀。

會德豐地產與恒基地產（012）、新世界發展（017）及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY」，承五一黃金假期，項目今天舉辦「臨海奢華生活藝術之旅」，攜手百年意大利車品牌Alfa Romeo及經典品牌Abarth，提供獨家試駕體驗，包括全亞洲首度發布的全新純電SUV Alfa Romeo Junior、旗艦SUV Stelvio Quadrifoglio、旗艦房跑車Giulia Quadrifoglio、及混能SUV Tonale及高性能電動小跑車Abarth 500e等。客人親身試駕，體驗沿D3路迅達啟德城中心的速度與便捷，沿途感受PARK PENINSULA三面環海的魅力、國際地標體育園及整個啟德的發展宏圖。活動邀得Club Wheelock、恒地會、New World Club會員蒞臨，吸引逾300組客人參與。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「MIAMI QUAY 」位處PARK PENINSULA核心，4分鐘車程直達九龍灣商貿區。而中九龍幹線預計年底落成，屆時10分鐘可達西九及15分鐘迅達中環，加上體育園盛事連連。項目更貫徹可持續生活理念，車位備有單相32A電動車充電配套，一直獲專業人士、專才、年輕情侶追捧，當中更不少是駕駛愛好者，故藉五一黃金假期舉辦此試駕活動，讓他們感受項目越趨完善的交通配套及非凡臨海生活。