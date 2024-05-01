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地產
2024-05-01 20:43:15

MIAMI QUAY已屆現樓料展新攻勢 發展商親自帶領代理實地參觀｜啟德新盤

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MIAMI QUAY已屆現樓料展新攻勢 發展商親自帶領代理實地參觀｜啟德新盤

「MIAMI QUAY」今日(1日)特邀地產代理率先參觀現樓。四大發展商代表更到場率領及打氣。

樓市全面撤辣後，一手市場交投活躍，當中以啟德區內項目銷量升幅最突出，區內項目更是百花齊放，由呎價近6.8萬元的超級豪宅、至呎價1.8萬元起的入門版豪宅均有極多捧場客，用家及投資者的龐大購買力持續湧入。據統計，3月份新盤錄逾500宗成交，吸金近百億元，成吸金力最強地區。

由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA新盤「MIAMI QUAY」亦已屆現樓，蓄勢待發，今日(1)率先安排地產代理參觀現樓、介紹項目優勢，吸引逾300名代理參觀，反應踴躍。一眾代理均表示項目交樓質素優質，會所設施完善，親臨現樓更能感受項目的臨海氣派以及其MIAMI藝術氛圍，對項目銷售十分有信心。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀、恒基物業代理營業()部總經理韓家輝，以及帝國集團項目及物業發展助理總經理鄭皓賢更親身到場帶領，並為銷售團隊及代理打氣，預祝項目紅盤大賣。

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黃光耀送上驚喜賀韓家輝結婚周年

適逢今日是韓家輝(Mark)與太太結婚週年紀念，身為Mark哥當年結婚兄弟團成員的黃光耀更不忘這個特別日子，率領市務及銷售團隊驚喜送上香檳祝賀，氹得Mark哥笑逐顏開，大讚老友貼心又窩心。

即睇啟德新盤MIAMI QUAY I最新資訊 (House730)

MIAMI QUAY已屆現樓料展新攻勢 發展商親自帶領代理實地參觀｜啟德新盤

適逢今日是韓家輝(左三)與太太結婚週年紀念，黃光耀(中)不忘這個特別日子，率領市務及銷售團隊驚喜送上香檳祝賀。

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