MIAMI QUAY現樓會所曝光 擁區內罕有50米戶外臨海泳池(多圖)｜啟德新盤

由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA新盤「MIAMI QUAY」以現樓形式矚目登場，今日(2日)首度公開現樓住客會所，展現項目獨特的Miami(邁阿密)海洋氣息及藝術色彩，打造矜罕臨海瑰綠生活。發展商表示，項目正積極部署現樓銷售，預計短期內公布詳情。

遊艇海景、園林泳池、海濱長廊三重景致

「MIAMI QUAY」位處PARK PENINSULA前排位置，環抱連綿的Twin View「Inner Harbour九龍灣畔、維多利亞港」雙海岸線，前迎遊艇海景、園林泳池、海濱長廊三重景致；更擁約45公頃綠化空間，包括未來全港最大「都會公園」、空中花園等，讓住戶體驗仿如置身MIAMI國際海濱都會的湛藍與翠綠之中。