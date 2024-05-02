MIAMI QUAY現樓會所曝光 擁區內罕有50米戶外臨海泳池(多圖)｜啟德新盤

由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA新盤「MIAMI QUAY」以現樓形式矚目登場，今日(2日)首度公開現樓住客會所，展現項目獨特的Miami(邁阿密)海洋氣息及藝術色彩，打造矜罕臨海瑰綠生活。發展商表示，項目正積極部署現樓銷售，預計短期內公布詳情。
遊艇海景、園林泳池、海濱長廊三重景致
「MIAMI QUAY」位處PARK PENINSULA前排位置，環抱連綿的Twin View「Inner Harbour九龍灣畔、維多利亞港」雙海岸線，前迎遊艇海景、園林泳池、海濱長廊三重景致；更擁約45公頃綠化空間，包括未來全港最大「都會公園」、空中花園等，讓住戶體驗仿如置身MIAMI國際海濱都會的湛藍與翠綠之中。
逾7.5萬呎臨海會所及藝術園林
項目坐擁合共逾7.5萬方呎臨海會所CLUB MIAMI及藝術園林The Wynwood，會所由國際級設計團隊G.A Group，以罕有的「The Magic City, Miami」為設計主題，注入當地色彩同濃厚藝術氛圍。園林The Wynwood概念啟廸自國際藝術盛事Miami Art Basel，內裡珍藏MIAMI藝術大師Romero Britto與西班牙鬼才Jaime Hayon的雕塑及遊樂設施，打造創新Play with Art藝術生活體驗。
CLUB MIAMI沿臨九龍灣畔矜貴繁海盛景，當中最矚目是置身於藝術園林中的「The Gables 戶外臨海泳池」，長約50米，屬區內罕有。另外，設有約25米「Lagoon Pool空內恒溫泳池」，備有按摩池及Mia. SPA尊屬空間、24小時全天候健身空間，當中Mia. Gym更引入高科技實況互動划艇機與跑步機。
除動態設施外，CLUB MIAMI亦設3大尊貴宴會廳。當中最尊貴奢華的Villa Pinecrest玲瓏盛宴廳，配備高端廚房設備及私人遊樂室，更尊享私人園林及私人泳池，打造Miami式奢華池畔派對。
另外，會所更設有多元童趣天地Jungle Island童趣遊玩區，以及其他嶄新休閒設施，包括VR Arena動感遊戲室、Movie Sunlit日照影院、桌球室及遊樂室等。