MIAMI QUAY臨海會所及藝術園林逾7.5萬呎 享椰林綠意度假式生活｜多圖有片

由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA新盤「MIAMI QUAY」已屆現樓並開放現樓會所參觀。項目位處世界級環海綠洲-PARK PENINSULA,面向連綿的「九龍灣畔、維多利亞港」雙海岸線,環抱約45公頃綠化空間,包括跑道公園、未來全港最大「都會公園」、空中花園等,讓住戶體驗仿如置身MIAMI國際海濱都會中其湛藍翠綠的優越體驗。

充滿 MIAMI 迷人海洋及藝術色彩

項目坐擁合共逾7.5萬呎臨海會所及藝術園林 ,包括逾3萬呎臨海會所CLUB MIAMI及逾4.5萬呎藝術園林 The Wynwood。CLUB MIAMI由國際級設計團隊G.A Group,以全港罕有「The Magic City, MIAMI」為設計主題打造,注入MIAMI迷人海洋及藝術色彩。當中藝術園林 The Wynwood啟發自MIAMI的藝術殿堂Art Basel,珍藏MIAMI藝術大師Romero Britto雕塑及作品及西班牙藝術家Jaime Hayon的遊樂設施,打造創新Play with Art生活概念,大、小朋友可與雕塑互動玩樂,將藝術融入生活。