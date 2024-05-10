MIAMI QUAY臨海會所及藝術園林逾7.5萬呎 享椰林綠意度假式生活｜多圖有片

由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA新盤「MIAMI QUAY」已屆現樓並開放現樓會所參觀。項目位處世界級環海綠洲-PARK PENINSULA，面向連綿的「九龍灣畔、維多利亞港」雙海岸線，環抱約45公頃綠化空間，包括跑道公園、未來全港最大「都會公園」、空中花園等，讓住戶體驗仿如置身MIAMI國際海濱都會中其湛藍翠綠的優越體驗。 充滿 MIAMI 迷人海洋及藝術色彩 項目坐擁合共逾7.5萬呎臨海會所及藝術園林 ，包括逾3萬呎臨海會所CLUB MIAMI及逾4.5萬呎藝術園林 The Wynwood。CLUB MIAMI由國際級設計團隊G.A Group，以全港罕有「The Magic City, MIAMI」為設計主題打造，注入MIAMI迷人海洋及藝術色彩。當中藝術園林 The Wynwood啟發自MIAMI的藝術殿堂Art Basel，珍藏MIAMI藝術大師Romero Britto雕塑及作品及西班牙藝術家Jaime Hayon的遊樂設施，打造創新Play with Art生活概念，大、小朋友可與雕塑互動玩樂，將藝術融入生活。

擁區內罕有約 50 米戶外臨海泳池 住客會所CLUB MAIMI設施多元化，當中最矚目是置身於園林當中的「The Gables 戶外臨海泳池」，長約50米，區內罕有，兩旁設寬敞日光雅座，讓住客在椰林綠意下，沉浸於度假式悠逸生活。另外，與室外泳池相鄰的「Lagoon Pool空內恒溫泳池」，長約25米，以落地玻璃設計，引入園林景致，內設按摩池、Mia. SPA尊屬空間，讓住戶游泳後可放鬆身心。會所更特別提供全港屋苑罕有的FloatFit HIIT（水上高強度間歇訓練）設施，住戶可於室內泳池體驗在浮板上的高強度訓練。 設 24 小時健身空間及童趣遊玩區 為了呼應項目前迎的水上活動中心，項目特別引入全港屋苑罕見的Interactive Rowing (實況互動划艇機)，配合大屏幕及特製MIAMI場景遊戲賽道，打造恍如置身當地的實況比賽體驗；亦設高科技ICAROS R VR電單車模擬器等，讓住客全方位體驗運動樂趣。另設有Yoga Lounge 瑜伽空間，以落地玻璃前迎室外翠綠園林景致。CLUB MIAMI亦設童趣遊玩區Jungle Island，設兩大主題： Forest Adventure 森林探奇及Sky Adventure天空歷險，讓不同年齡的小朋友都可以自由探索合適的區域、動靜設施遊玩。