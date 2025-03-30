MIAMI QUAY舉行主題活動 吸引逾800組客人參與｜啟德新盤

「MIAMI QUAY」今日(30日)舉行「甜蜜MIAMI派對」，讓客人透過主題活動發掘人際溝通的小確幸，以及參觀會所及現樓單位。

會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY」盡享遼闊遊艇海景，逾7.5萬呎的臨海會所及園林注入藝術氣息，自現樓推售迄今深受年輕專才、情侶家庭客追捧。項目今日(30日)舉行「甜蜜MIAMI派對」，讓客人透過主題活動發掘人際溝通的小確幸，更參觀會所及現樓單位，一同體驗Miami藝術氣息Dream Home。活動邀得Club Wheelock、恒地會、New World Club會員蒞臨，共吸引逾800組客人參與 。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「MIAMI QUAY」位處九龍東CBD2、更是PARK PENINSULA最前排臨海現樓，海景優越兼翠綠環抱，一直獲不少專業才俊、情侶追捧，更是不少年輕小家庭的Dream Home。受惠預算案利好經濟及樓市措施，政府最新亦公布「啟德智慧綠色運輸系統」優化方案，於「MIAMI QUAY」附近帶新增車站，並提前於今年下半年招標興建，加速落成，再加上體育園的盛大開幕，區內機遇無限。故藉此黃金時機，特意為買家及準買家打造一系列精彩活動。