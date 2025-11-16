MIAMI QUAY舉行「MIAMI動感全運日」 吸引逾200組客人參與｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY」環抱約45公頃盎然綠意，舉步即達海濱長廊、單車徑網絡及緩跑徑，更毗鄰啟德體育園及水上活動中心，成就都會中活力核心。

承全運會焦點賽事匯聚啟德體育園區，項目昨日(15日)舉行「MIAMI動感全運日」以響應熱潮，精彩活動包括藝術絲帶舞體操、花式跳繩及新興運動「圓網球」展現運動魅力，更邀得「香港藝術體操協會」及「香港花式跳繩專業學校」學員帶來精彩演出，當中更包括曾榮獲世界跳繩錦標賽冠軍隊伍展示高難度動作，現場氣氛熱烈。活動吸引逾200組Club Wheelock、恒地會及New World Club會員蒞臨，亦獲體操及跳繩學校學員及家長熱烈支持，並即場參觀項目的臨海會所及藝術園林，以及全新海景示範單位，感受MIAMI式臨海奢華生活品味。