MIAMI QUAY舉行「MIAMI動感全運日」 吸引逾200組客人參與｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY」環抱約45公頃盎然綠意，舉步即達海濱長廊、單車徑網絡及緩跑徑，更毗鄰啟德體育園及水上活動中心，成就都會中活力核心。
承全運會焦點賽事匯聚啟德體育園區，項目昨日(15日)舉行「MIAMI動感全運日」以響應熱潮，精彩活動包括藝術絲帶舞體操、花式跳繩及新興運動「圓網球」展現運動魅力，更邀得「香港藝術體操協會」及「香港花式跳繩專業學校」學員帶來精彩演出，當中更包括曾榮獲世界跳繩錦標賽冠軍隊伍展示高難度動作，現場氣氛熱烈。活動吸引逾200組Club Wheelock、恒地會及New World Club會員蒞臨，亦獲體操及跳繩學校學員及家長熱烈支持，並即場參觀項目的臨海會所及藝術園林，以及全新海景示範單位，感受MIAMI式臨海奢華生活品味。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀亦親臨現場，與客人一起欣賞表演並挑戰圓網球及花式跳繩，場面十分熱鬧。黃光耀表示，受惠再度減息、中九龍幹線預計於12月通車、「啟德智慧綠色運輸系統」展開招標，全力加快，而且體育園盛事連連，不斷推動區內黃金潛力。
項目自現樓推售以來深受專業人士、年輕才俊及家庭客追捧，早前更單日連錄9宗珍罕低座海景戶成交，整個項目累售164伙，套現逾23.3億元。當中全新一期「MIAMI QUAY II」的矜罕低座向海單位更屬區內極罕供應，有價有市，目前僅餘少量低座單位，查詢熱烈，料將繼續受客人追捧。適逢全運會，項目特意籌備一系列運動主題活動，讓買家及準買家親自體驗項目的臨海精彩活力生活。