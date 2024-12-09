MIAMI QUAY I三房套近1724萬成交 DOUBLE COAST I一房賣549萬｜啟德新盤

啟德跑道區新盤銷情持續，會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的「MIAMI QUAY I」昨日(8日)售出1伙，單位為第1座29樓B室，三房一套(梗廚)間隔，實用面積661方呎，成交價1,723.9萬元，呎價26,080元。據悉，買家鍾情單位間隔實用，所有睡房與大廳同向，均可飽覽Inner Harbour遊艇海景、泳池園林多重景色，參觀現樓後隨即拍板入市。

「MIAMI QUAY I」由3座28層住宅大樓組成，提供648伙，單位實用面積由250至1,335方呎，涵蓋開放式至四房戶型，當中以兩房為主，佔單位總數約50%，一房戶佔約35%。