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地產
2024-12-09 06:45:00

MIAMI QUAY I三房套近1724萬成交 DOUBLE COAST I一房賣549萬｜啟德新盤

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MIAMI QUAY I三房套近1724萬成交 DOUBLE COAST I一房賣549萬｜啟德新盤

「MIAMI QUAY I」昨日(8日)錄得高層海景戶成交。（資料圖片）

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啟德跑道區新盤銷情持續，會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的「MIAMI QUAY I」昨日(8)售出1伙，單位為第129B室，三房一套(梗廚)間隔，實用面積661方呎，成交價1,723.9萬元，呎價26,080元。據悉，買家鍾情單位間隔實用，所有睡房與大廳同向，均可飽覽Inner Harbour遊艇海景、泳池園林多重景色，參觀現樓後隨即拍板入市。

MIAMI QUAY I」由328層住宅大樓組成，提供648伙，單位實用面積由2501,335方呎，涵蓋開放式至四房戶型，當中以兩房為主，佔單位總數約50%，一房戶佔約35%

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MIAMI QUAY I三房套近1724萬成交 DOUBLE COAST I一房賣549萬｜啟德新盤

「DOUBLE COAST I」售出1伙一房單位，成交價549萬元。(資料圖片)

另外，會德豐地產與恒地、中國海外發展(688)及新世界合作發展的「DOUBLE COAST I」昨錄得一宗成交，單位為第315L室，一房(開放式廚房)，實用面積320方呎，以549萬元售出，呎價17,156元。據悉，買家鍾情項目坐落三面環海Park Peninsula ，加上「啟德綠色集體運輸系統」加快建設的黃金潛力，故參觀現樓後把握先機入市。

DOUBLE COAST I」由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎2651,275方呎，主打一房及兩房合共佔項目約八成；項目提供159個住宅停車位。

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