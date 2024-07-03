MIAMI QUAY I加推65伙 提供多項現金回贈 最高享17.5%｜啟德新盤

新盤市場掀起推售潮，由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY I」最新加推4號價單，涉及65伙，扣除最高折扣12%，折實售價由582.4萬元起。同時上載全新銷售安排，落實周六(6日)發售50伙。

新價單65伙實用面積由250至716方呎，單位定價由661.8萬至2,147.2萬元，呎價介乎25,924元至30,029元。計及最高折扣12%，折實售價由582.4萬至1,889.5萬元，折實呎價22,813元至26,426元。最低售價單位為第2座20樓E室，實用面積250方呎，開放式間隔，折實呎價約23,296元。