MIAMI QUAY I加推65伙 提供多項現金回贈 最高享17.5%｜啟德新盤

新盤市場掀起推售潮，由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY I」最新加推4號價單，涉及65伙，扣除最高折扣12%，折實售價由582.4萬元起。同時上載全新銷售安排，落實周六(6日)發售50伙。
新價單65伙實用面積由250至716方呎，單位定價由661.8萬至2,147.2萬元，呎價介乎25,924元至30,029元。計及最高折扣12%，折實售價由582.4萬至1,889.5萬元，折實呎價22,813元至26,426元。最低售價單位為第2座20樓E室，實用面積250方呎，開放式間隔，折實呎價約23,296元。
至於新價單為不同單位提供現金回贈，包括提前付清樓價現金回贈、額外印花稅現金回贈、尊屬單位傢俱優惠、「送春迎夏邁阿密」現金回贈等，最高達樓價17.5%。以上述第3座15樓G室為例，兩房間隔，價單定價1,170.1萬元，扣除最高折扣12%，折實售價1,029.7萬元。計及最高17.5%及「送春迎夏邁阿密」3萬元的現金回贈，實際售價約846.5萬元，呎價約18,811元。
「MIAMI QUAY I」由3座28層住宅大樓組成，提供648伙，單位實用面積由250至1,335方呎，涵蓋開放式至四房戶型，當中以兩房為主，佔單位總數約50%，一房戶佔約35%。