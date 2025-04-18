MIAMI QUAY I加推65伙　首涉兩新戶型招標發售6伙特色戶｜啟德新盤

黃光耀(左)稱，「MIAMI QUAY I」新加推9伙一房及56伙兩房，實用面積介乎315至500方呎。

會德豐地產與恒基地產（012）、新世界發展（017）及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY I」加推全新第5號價單，涉及65伙。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，是次加推單位包括9伙一房（開放式廚房）、32伙兩房（開放式廚房），以及24伙兩房加書房（開放式廚房）單位，單位實用面積介乎315至500方呎。

5號價單單位折實售價由745.3萬至1,279.7萬元，折實呎價介乎23,158元至25,594元。以折實金額計算，有9伙低於800萬元，有46伙低於1,200萬元。以定價計算，今批65伙預計可套現約8億元 。