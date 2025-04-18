MIAMI QUAY I加推65伙　首涉兩新戶型招標發售6伙特色戶｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產（012）、新世界發展（017）及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY I」加推全新第5號價單，涉及65伙。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，是次加推單位包括9伙一房（開放式廚房）、32伙兩房（開放式廚房），以及24伙兩房加書房（開放式廚房）單位，單位實用面積介乎315至500方呎。
5號價單單位折實售價由745.3萬至1,279.7萬元，折實呎價介乎23,158元至25,594元。以折實金額計算，有9伙低於800萬元，有46伙低於1,200萬元。以定價計算，今批65伙預計可套現約8億元 。
今次首度推出第1座G室，屬全盤獨有的兩房加書房(開放式廚房)單位，前迎九龍灣畔Inner Harbor。同時，首度推出第3座C室，兩房(開放式廚房)，廳房南北對流、一面享Inner Harbor遊艇海景、另一面房間前迎空中花園及維港景觀。
招標發售6伙特色戶
黃光耀指，項目將以招標形式推售6伙特色戶，包括4伙頂層連天台特色戶及2伙平台特色戶；實用面積由329至620方呎，戶型涵蓋一房至三房，全數均享九龍灣畔Inner Harbor遊艇海景、藝術園林、50米泳池及海濱長廊等多重景致。
「MIAMI QUAY I」由3座28層住宅大樓組成，提供648伙，單位實用面積由250至1,335方呎，涵蓋開放式至四房戶型，當中以兩房為主，佔單位總數約50%，一房戶佔約35%。