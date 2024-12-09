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地產
2024-12-09 22:30:37

MIAMI QUAY I及DOUBLE COAST I連錄成交 吸金1774萬｜啟德新盤

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MIAMI QUAY I及DOUBLE COAST I連錄成交 吸金1774萬｜啟德新盤

「MIAMI QUAY I」錄得海景戶成交。(資料圖片)

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受惠減息及「啟德綠色集體運輸系統」提早落成，由會德豐地產與恒基地產(012)等發展商牽頭發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA兩大臨海現樓新盤「MIAMI QUAY I」及「DOUBLE COAST I」今日(9)均錄得成交，合共套現約1,774.2萬元。

其中「MIAMI QUAY I」第115C室，兩房連儲物室(開放式廚房)間隔，實用面積486方呎，成交價1,227.9萬元，呎價25,265元。據悉，買家鍾情單位飽覽九龍灣畔遊艇海景、泳池園林多重景色

至於「DOUBLE COAST I」第311L室，一房(開放式廚房)間隔，實用面積320方呎，以546.3萬元售出，呎價17,072元。據悉，買家鍾情項目坐落三面環海Park Peninsula，參觀現樓後把握先機入市。

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MIAMI QUAY I」由328層住宅大樓組成，提供648伙，單位實用面積由2501,335方呎，涵蓋開放式至四房戶型，當中以兩房為主，佔單位總數約50%，一房戶佔約35%

DOUBLE COAST I」由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎2651,275方呎，主打一房及兩房合共佔項目約八成；項目提供159個住宅停車位。

即睇啟德新盤MIAMI QUAY I最新資訊 (House730)

即睇啟德DOUBLE COAST第1期最新資訊 (House730)

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