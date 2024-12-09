MIAMI QUAY I及DOUBLE COAST I連錄成交 吸金1774萬｜啟德新盤

至於「DOUBLE COAST I」第3座11樓L室，一房(開放式廚房)間隔，實用面積320方呎，以546.3萬元售出，呎價17,072元。據悉，買家鍾情項目坐落三面環海Park Peninsula，參觀現樓後把握先機入市。

受惠減息及「啟德綠色集體運輸系統」提早落成，由會德豐地產與恒基地產(012)等發展商牽頭發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA兩大臨海現樓新盤「MIAMI QUAY I」及「DOUBLE COAST I」今日(9日)均錄得成交，合共套現約1,774.2萬元。

「MIAMI QUAY I」由3座28層住宅大樓組成，提供648伙，單位實用面積由250至1,335方呎，涵蓋開放式至四房戶型，當中以兩房為主，佔單位總數約50%，一房戶佔約35%。

「DOUBLE COAST I」由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎265至1,275方呎，主打一房及兩房合共佔項目約八成；項目提供159個住宅停車位。

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