黃光耀(左)表示，MIAMI QUAY I增設全新「Hong Kong Welcomes You 180天現金優惠付款計劃」，較早前的90天成交期延長。(林俊源攝)

發展商積極為旗下新盤增設新優惠吸客，會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德現樓新盤「MIAMI QUAY I」為指定單位增設全新「Hong Kong Welcomes You 180天現金優惠付款計劃」，較早前的90天成交期延長，方便買家作出財務安排。 據價單顯示，上述全新180天現金優惠付款計劃適用於第1座B、C室，以及第3座A、B室。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「MIAMI QUAY I」開售迄今累沽100伙，套現逾11億元，平均成交呎價約2.45萬元。他指出，若下月美國落實減息，會對樓市帶來支持。

至於上月再現預售樓花同意書「零申請」情況，黃光耀認為，在目前仍然高息環境下，加上發展商手上仍有不少可供發售單位，同時政府亦放慢賣地步伐，相信純粹反映發展商配合現時市況而作出調整。

該盤今日開放全新現樓示範單位，會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠稱，單位為第2座11樓D室，實用面積457方呎，採兩房開放式廚房設計，客廳及房間均可外望維港海景。 「MIAMI QUAY I」由3座28層住宅大樓組成，提供648伙，單位實用面積由250至1,335方呎，涵蓋開放式至四房戶型，當中以兩房為主，佔單位總數約50%，一房戶佔約35%。