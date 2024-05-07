MIAMI QUAY I示範單位｜兩房及三房現樓齊亮相 打造藍色海岸休閒風(多圖有片)｜啟德新盤

由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA新盤「MIAMI QUAY I」最新開放2個連裝修現樓示範單位，戶型涵蓋兩房至三房。其中第1座11樓B室，三房一套間隔，實用面積661方呎，適合家庭客入住。單位坐擁九龍灣畔遊艇景、50米室外泳池園林、海濱長廊三重景致。單位設計以MIAMI-SOUTH BEACH海岸為藍本，採用迷人嘅海軍藍色作主調，配襯多奢華時尚嘅家具及藝術品，打造MIAMI獨特風格嘅輕奢家居。

客飯廳不設玄關，空間更見實用，擺設富設計感的雲石紋餐桌和海藍色布藝餐椅，突顯高貴精緻生活品味。牆身則選用微閃爍米白色布藝牆紙，配以金屬條併貼，呈現出海洋幻彩感覺。露台及工作平台合併，擺放戶外椅、茶几及盛綠植物，自由打造戶外休閒體驗，三間睡房與客廳同向，坐擁九龍灣海景及市景。廚房採梗廚設計，呈長方形，提供L型工作檯方便操作，配備有足夠儲物櫃供收納。

主人睡房間隔方正實用，擺放藍色布藝雙人床及仿皮金屬衣櫃，盡顯MIAMI時尚風格。而小朋友房亦配合主題，海藍色傢具與窗外海景互相呼應，並以玻璃幕牆將仿於置身於MAIMI般的遊艇景致引入屋內。書房配以具設計感嘅木皮金屬書架及玻璃書桌，更顯空間感。