MIAMI QUAY I示範單位｜兩房及三房現樓齊亮相 打造藍色海岸休閒風(多圖有片)｜啟德新盤

由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA新盤「MIAMI QUAY I」最新開放2個連裝修現樓示範單位，戶型涵蓋兩房至三房。其中第1座11樓B室，三房一套間隔，實用面積661方呎，適合家庭客入住。單位坐擁九龍灣畔遊艇景、50米室外泳池園林、海濱長廊三重景致。單位設計以MIAMI-SOUTH BEACH海岸為藍本，採用迷人嘅海軍藍色作主調，配襯多奢華時尚嘅家具及藝術品，打造MIAMI獨特風格嘅輕奢家居。
客飯廳不設玄關，空間更見實用，擺設富設計感的雲石紋餐桌和海藍色布藝餐椅，突顯高貴精緻生活品味。牆身則選用微閃爍米白色布藝牆紙，配以金屬條併貼，呈現出海洋幻彩感覺。露台及工作平台合併，擺放戶外椅、茶几及盛綠植物，自由打造戶外休閒體驗，三間睡房與客廳同向，坐擁九龍灣海景及市景。廚房採梗廚設計，呈長方形，提供L型工作檯方便操作，配備有足夠儲物櫃供收納。
主人睡房間隔方正實用，擺放藍色布藝雙人床及仿皮金屬衣櫃，盡顯MIAMI時尚風格。而小朋友房亦配合主題，海藍色傢具與窗外海景互相呼應，並以玻璃幕牆將仿於置身於MAIMI般的遊艇景致引入屋內。書房配以具設計感嘅木皮金屬書架及玻璃書桌，更顯空間感。
⇊MIAMI QUAY I第1座11樓B室｜661方呎三房⇊
另外，「MIAMI QUAY I」第1座11樓F室，實用面積448方呎，兩房開放式廚房間隔，單位以MIAMI沿海休閒生活為設計概念，暖色系主調配搭以湖水藍綠色傢俱及飾品作為點綴，營造出海灘海岸的溫暖舒適感。
單位客飯廳方正實用，擺放餐枱後，空間感仍然十足。開放式廚房設備齊全，配備Miele雙頭電磁爐、炒鑊氣體煮食爐、嵌入式蒸焗爐及西門子嵌入式雪櫃連冰箱。客廳連接寬敞的露台連工作平台，可擺設計盛綠植物及戶外茶座，一側為住宅大樓遮擋仍可見少許維港景，另一側外望九龍灣海景。
主人房空間偌大，在玻璃幕牆設計下，室內採光度十足。小朋友房設計溫馨，衣櫃、布藝床架、燈飾及地毯均使用喜悅顏色，增添童趣氛圍。
⇊MIAMI QUAY I第1座11樓F室｜448方呎兩房⇊
「MIAMI QUAY I」由3座28層住宅大樓組成，提供648伙，單位實用面積由250至1,335方呎，涵蓋開放式至四房戶型，當中以兩房為主，佔單位總數約50%，一房戶佔約35%。