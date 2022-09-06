MIAMI QUAY I 提價加推65伙 567萬入場

大型新盤市場反應理想，由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I昨加推2號價單，涉65伙，維持最高12%折扣，折實價566.98萬至1,861.46萬元，呎價21,380至25,998元，折實平均呎價23,991元，與首張價單的22,452元，高近7%。

首推3房套連工作間

今批單位實用面積250至716方呎，涵蓋開放式至三房間隔，當中1座A室三房一套連工作間及洗手間單位屬首度推出，面積716方呎，涉9伙。最低售價屬第2座10樓E室，實用面積250方呎，開放式間隔，折實售價566.9萬元，呎價22,679元；最低呎價屬第1座3樓D室，實用面積318方呎，折實售價679.89萬元，呎價21,380元。

會德豐地產總經理(市務)陳惠慈表示，截至昨晚已錄逾1.2萬人到項目的展銷廳參觀，網上VR參觀則錄約3.4萬人次，至今累收近1,000票，以首兩張價單共195伙計，超額逾4倍。會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘指，項目擬在周末中秋節長假期作首輪銷售，將分A組及B組，當中A組為大手客時段屬認購兩房連儲物室、三房或認購2伙至4伙單位。至於中原地產特設MIAMI QUAY I專門店，位處九龍宏照道33號九龍灣國際交易中心1樓121號舖。