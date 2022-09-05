MIAMI QUAY I 收逾800票 暫超購5倍

本月焦點新盤、由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I截至昨晚7時收票逾800張，超額認購逾5倍，發展商指市場反應非常理想。

項目周六起開放3個示範單位予公眾參觀，會德豐地產常務董事黃光耀表示，暫已錄逾1萬人次參觀，而網上參觀錄約2萬人次。項目入票客源方面，黃光耀指，九龍區佔逾五成，港島佔約兩成半；而自住客佔約70%至80%，另20%屬投資客。他續指，當中一房及兩房連開放式廚房戶較受歡迎；另全盤僅設1伙的頂層四房雙套天際特色戶，目前接獲10組客人查詢。

短期加推 有提價空間

黃光耀稱，最快短期內加推不少於10%單位應市，料有約5%至10%的提價空間，有機會於本周末中秋節長假期作首輪銷售。MIAMI QUAY I上周五(2日)公布首張價單，涉130伙，提供最高12%折扣優惠，單位折實售價由524.2萬至1,464.5萬元，折實呎價介乎20,339元至23,839元，折實平均呎價22,452元。

Larchwood累售35伙

另外，9月首個開賣全新盤，宏安地產(1243)大角咀洋松街Larchwood上周五首輪銷售83伙。宏安地產執行董事程德韻表示，即日售出34伙，套現逾1.64億元。

程德韻指，當中有16伙或約47%單位選用「建築期輕鬆付款」，買家可獲得成交金額上限3.75%現金津貼以支付相關物業買賣之從價印花稅，大大降低置業短期資金壓力。她續指，買家來自香港各區，當中超過半數為自住用途，可見買家看好區內成熟交通配套及旺角區未來「油旺活化」規劃建議下的龐大發展潛力。

該盤周六再售出1伙開放式戶，為12樓D室，實用面積203方呎，成交價446.4萬元，呎價21,990元。即Larchwood至今累售35伙，套現逾1.68億元。