MIAMI QUAY I 250方呎起 兩房佔半

9月焦點新盤、由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA MIAMI QUAY I昨上載售樓說明書，由3座28層住宅大樓組成，提供648伙，涵蓋開放式至四房戶型，當中以兩房為主，佔單位總數約50%，一房戶佔約35%，實用面積250至1,335方呎，發展商將於今日率先向傳媒開放3個示範單位。

據樓書顯示，第1座標準樓層1層7伙，第2座1層9伙，第3座1層10伙，各座設3部升降機。面積最細為2座2樓E室開放式戶，實用面積250方呎，連22方呎露台及16方呎工作平台。面積最大為第1座30樓A室頂層四房特色戶，實用面積1,335方呎，連1,123方呎天台及421方呎平台。

至於該盤地庫設有131住宅停車位，住客會所「CLUB MIAMI」總面積達30,798方呎。項目預計關鍵日期為明年8月31日，樓花期約12個月。

發展商早前透露，MIAMI QUAY I定價會參考東九龍、港島臨海項目造價，包括北角海璇、貝沙灣等屋苑，預計短期內公布首張價單，最快月內開售。

ST. GEORGE’S MANSIONS四房逾億沽

豪宅物業備受追捧，信和置業(083)及中電(002)合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE’S MANSIONS，最新售出第1座12樓A單位，實用面積2,140方呎，標準四房雙套間隔，成交價1.13億元，呎價52,804元，料為今年九龍區分層戶成交價及呎價次高。

據成交紀錄冊顯示，連同上述成交，該盤接連沽3伙1座A單位，合共涉資約3.2億元。ST. GEORGE’S MANSIONS至今累售16伙，當中5伙為特色戶，共套現逾22億元。