會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德現樓新盤「MIAMI QUAY I」開放全新現樓連裝修示範單位予公眾參觀，單位為第2座11樓D室，實用面積457方呎，採兩房開放式廚房設計，屬新婚夫婦及年輕家庭首選戶型。

單位設計靈感源自於MIAMI海岸，以充滿熱帶風情的大地色作為主調，配以時尚藝術畫作，打造出MIAMI格調獨特的家居。客廳特別規劃了通風窗戶，可引入更多陽光，提升室內空間感之餘，當有需要關上露台趟門時，仍能保持室內空氣流通。三合一露台間隔方正，更實用且易於放置室外傢俬，令用途更靈活。