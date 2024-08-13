會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德現樓新盤「MIAMI QUAY I」開放全新現樓連裝修示範單位予公眾參觀，單位為第2座11樓D室，實用面積457方呎，採兩房開放式廚房設計，屬新婚夫婦及年輕家庭首選戶型。
單位設計靈感源自於MIAMI海岸，以充滿熱帶風情的大地色作為主調，配以時尚藝術畫作，打造出MIAMI格調獨特的家居。客廳特別規劃了通風窗戶，可引入更多陽光，提升室內空間感之餘，當有需要關上露台趟門時，仍能保持室內空氣流通。三合一露台間隔方正，更實用且易於放置室外傢俬，令用途更靈活。
睡房特意改成書房
單位前迎空中花園，主人房間間隔闊落，配以玻璃幕牆設計，有效提高室內採光度，更可遠眺維港海景。設計師將另一睡房特意改成書房，書架、書檯採獨特流線形圓角造型，貫徹海岸主題。此外，所有睡房及客飯廳均與住客升降機保留有一定距離，生活空間舒適寧靜。
開放式廚房設特長L型工作台面，備餐空間極充足，並配備德國著名家電品牌Miele抽油煙機、雙頭電磁爐、明火煮食爐及蒸焗爐，一應俱全。
「MIAMI QUAY I」由3座28層住宅大樓組成，提供648伙，單位實用面積由250至1,335方呎，涵蓋開放式至四房戶型，當中以兩房為主，佔單位總數約50%，一房戶佔約35%。