MIAMI QUAY II推13伙低座單位 周五開賣｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY II」，今日(3日)上載全新銷售安排第2號，率先盡推13伙低座標準單位，折實售價781.1萬元起，折實呎價由25,443元起，本周五(7日) 起以先到先得形式發售。
銷售安排第2號，包括9伙一房（開放式廚房）單位、4伙兩房+儲物房（開放式廚房）單位，單位實用面積由307至494方呎，單位折實售價781.1萬元起，折實呎價25,443元起。此銷售安排以折實金額計算，近7成單位低於800萬元。
折實售價及呎價最低單位均為第8座1樓B及C單位，1房（開放式廚房）戶型，實用面積307方呎，價單定價887.6萬元，價單呎價28,912元。如扣除價單上各項折扣優惠後，折實售價781.1萬元，折實呎價25,443元。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「MIAMI QUAY II」盡享PARK PENINSULA前沿遼闊遊艇海景，擁逾7.5萬呎臨海會所及藝術園林，加上重點基建中九龍幹線預計年底開通、「啟德智慧綠色集體運輸系統」展開招標，加速落成，樓價指數更4連升與市場再度減息，加快買家入市步伐。MIAMI QUAY II承熾熱氣氛，日前推出首張價單後即查詢熱烈， 低座向海戶更屬區內珍罕供應，極之渴市，故項目率先推出全數13伙最臨海的低座標準單位。