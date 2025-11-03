MIAMI QUAY II推13伙低座單位 周五開賣｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY II」，今日(3日)上載全新銷售安排第2號，率先盡推13伙低座標準單位，折實售價781.1萬元起，折實呎價由25,443元起，本周五(7日) 起以先到先得形式發售。

銷售安排第2號，包括9伙一房（開放式廚房）單位、4伙兩房+儲物房（開放式廚房）單位，單位實用面積由307至494方呎，單位折實售價781.1萬元起，折實呎價25,443元起。此銷售安排以折實金額計算，近7成單位低於800萬元。