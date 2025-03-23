MIAMI QUAY II提供571伙 低座住宅戶戶向海｜啟德新盤

「MIAMI QUAY II」設3座住宅大樓，其中第5座及第6座為高座住宅大樓，第8座則為低座住宅，提供571伙，實用面積介乎251至1,426方呎，戶型涵蓋開放式至四房，更設整個項目的壓軸1伙高座天際特色戶。今期主打一房及兩房，合共佔比約88%，全盤大部分單位屬500方呎以下，主攻年輕家庭、單身才俊、投資者客群。

會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY」推出全新一期「MIAMI QUAY II」，提供571伙，今期首度涵蓋低座住宅，設有25伙，戶戶向海。項目已上載售樓説明書，有望短期內公布首張價單。

標準單位戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由251至620方呎，當中一房(開放式廚房)佔237伙最多；其次為兩房(開放式廚房)，涉198伙；而兩房加儲物室(開放式廚房)設66伙，而開放式及三房一套(開放式廚房)各提供25伙。

特色戶方面，壓軸1伙的高座天際特色戶，為6座30樓A室，實用面積1,426方呎，連550方呎平台及479方呎天台，屬四房兩套連工作間及洗手間間隔。另設2伙高座頂層特色戶，實用面積329至620方呎；5伙高座平台特色戶，實用面積406至423方呎。至於低座頂層特色戶設5伙，實用面積307至494方呎；另有7伙低座平台特色戶，實用面積307至494方呎。另外，今期不設住宅停車位。