MIAMI QUAY II開價｜首推價單115伙 入場價591萬｜啟德新盤

MIAMI QUAY II開價，首推價單115伙 入場價591萬。

會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY II」，今日(30日)公布價單第1號，共 115伙，折實售價591.5萬元起, 折實呎價由20,665元起。 會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀先表示，「MIAMI QUAY」盡享遼闊遊艇海景，逾7.5萬方呎臨海會所園林注入藝術氣息，自現樓推售至今深受客人追捧。加上重點基建中九龍幹線預計於年底開通、「啟德智慧綠色集體運輸系統」加快落成；樓價指數連升4個月，加上市場最新再度減息，加快買家入市步伐。有見客人對優質臨海現樓需求熱熾，「MIAMI QUAY II」乘勢推出首張價單，首度推出102伙全新高座標準戶，矜覽維港璀璨海景，或Inner Harbour遊艇海景；同時，盡推13 伙珍罕低座標準戶，戶戶飽覽遊艇海景，享低密生活，相信將受家庭客、投資客、專業人士及金融才俊追捧。