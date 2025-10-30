MIAMI QUAY II開價｜首推價單115伙 入場價591萬｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY II」，今日(30日)公布價單第1號，共 115伙，折實售價591.5萬元起, 折實呎價由20,665元起。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀先表示，「MIAMI QUAY」盡享遼闊遊艇海景，逾7.5萬方呎臨海會所園林注入藝術氣息，自現樓推售至今深受客人追捧。加上重點基建中九龍幹線預計於年底開通、「啟德智慧綠色集體運輸系統」加快落成；樓價指數連升4個月，加上市場最新再度減息，加快買家入市步伐。有見客人對優質臨海現樓需求熱熾，「MIAMI QUAY II」乘勢推出首張價單，首度推出102伙全新高座標準戶，矜覽維港璀璨海景，或Inner Harbour遊艇海景；同時，盡推13 伙珍罕低座標準戶，戶戶飽覽遊艇海景，享低密生活，相信將受家庭客、投資客、專業人士及金融才俊追捧。
價單1號共推出115伙單位，實用面積由251至620方呎，分別位於第5、6座（高座），以及第8座（低座）。高座(第5、6座) 包括3伙開放式單位、33伙一房（開放式廚房）單位、34伙兩房（開放式廚房）單位、6伙兩房+儲物房(開放式廚房)單位、26伙三房一套(開放式廚房)單位；低座(第8座) 包括9伙一房（開放式廚房）單位、4伙兩房+儲物室（開放式廚房）單位。
入場單位為第6座6樓M單位，開放式戶型，實用面積256方呎，價單定價672.1萬元，價單呎價26,254元。如扣除價單上各項折扣優惠後，折實售價591.5萬元，折實呎價23,105元。最低呎價單位為第6座6樓F單位，一房（開放式廚房）單位戶型，實用面積334方呎，價單定價784.3萬元，價單呎價23,482元。如扣除價單上各項折扣優惠後，折實售價690.2萬元，折實呎價20,665元。
項目提供9種折扣優惠，合共可享12%折扣優惠。提供3種付款辦法，其中指定單位買家可選用300天現金優惠付款計劃（照售價），若提早於90至150天內成交可享額外最高7至9%樓價回贈。此外，為支持買家更輕鬆置業，價單內全數單位可獲「額外印花稅現金回贈」優惠3%樓價回贈，部份指定單位更可獲「尊屬單位傢俱優惠」5%樓價回贈。