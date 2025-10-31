MIAMI QUAY II 高座海景裝修現樓示範單位首曝光！飽覽三重景致(有圖)｜啟德新盤

是次開放單位第5座28樓B室，兩房加儲物室（開放式廚房）間隔，屬附裝修設計現樓單位，實用面積468方呎，享有三重景致，包括九龍灣畔Inner Harbour遊艇景、50米室外泳池景及園林景致。單位設計靈感源自MIAMI SOUTH BEACH，融合現代奢華與海岸活力，以清新白色及香檳金色為主調，完美融合了邁阿密海灘活力與優雅格調。

會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY II」昨日(30日)推出首張價單，盡推13伙低座單位，並首度推出全新高座住宅，向南單位可飽覽維港海景，向東單位則盡享Inner Harbour遊艇景致。項目今日(31日)正式開放全新高座裝修示範單位供預約參觀，有望短期內公布銷售部署。

單位客飯廳間隔分明，空間感充足；地板以天然淺木色人字紋鋪砌，牆身用上特色油漆及金色線條鑲邊，電視牆鋪砌特色天然石。寬敞三合一露台深度逾1.6米，可擺放花卉或擺設。

特長L型開放式廚房，備餐空間充裕。項目所有單位全屋配備國際級Miele煮食爐具，此單位更升級增設嵌入式蒸焗爐，突顯尊貴品味。

兩間睡房與客廳同向，盡享開揚九龍灣景致 。主人房及睡房空間感十足，放置床後仍可設置衣櫃。至於儲物室設計四正實用，靈活多變；設計師更巧妙打造為品酒空間，突顯MIAMI色彩生活主題。