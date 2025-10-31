MIAMI QUAY II 高座海景裝修現樓示範單位首曝光！飽覽三重景致(有圖)｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY II」昨日(30日)推出首張價單，盡推13伙低座單位，並首度推出全新高座住宅，向南單位可飽覽維港海景，向東單位則盡享Inner Harbour遊艇景致。項目今日(31日)正式開放全新高座裝修示範單位供預約參觀，有望短期內公布銷售部署。
「MIAMI QUAY II」第5座28樓B室
是次開放單位第5座28樓B室，兩房加儲物室（開放式廚房）間隔，屬附裝修設計現樓單位，實用面積468方呎，享有三重景致，包括九龍灣畔Inner Harbour遊艇景、50米室外泳池景及園林景致。單位設計靈感源自MIAMI SOUTH BEACH，融合現代奢華與海岸活力，以清新白色及香檳金色為主調，完美融合了邁阿密海灘活力與優雅格調。
單位客飯廳間隔分明，空間感充足；地板以天然淺木色人字紋鋪砌，牆身用上特色油漆及金色線條鑲邊，電視牆鋪砌特色天然石。寬敞三合一露台深度逾1.6米，可擺放花卉或擺設。
特長L型開放式廚房，備餐空間充裕。項目所有單位全屋配備國際級Miele煮食爐具，此單位更升級增設嵌入式蒸焗爐，突顯尊貴品味。
兩間睡房與客廳同向，盡享開揚九龍灣景致 。主人房及睡房空間感十足，放置床後仍可設置衣櫃。至於儲物室設計四正實用，靈活多變；設計師更巧妙打造為品酒空間，突顯MIAMI色彩生活主題。
⇊ 「MIAMI QUAY II」第5座28樓B室⇊
發展商介紹指，「MIAMI QUAY II」全新高座住宅(第5座、第6座)向南單位，飽覽維港海景、空中花園景致。向東單位享九龍灣畔醉人遊艇景、海濱長廊景色、50米室外泳池景、園林景致。向北單位享九龍灣畔海景、約50米戶外泳池、藝術園林三重景致。至於矜罕低座(第8座)，為「MIAMI QUAY」全盤唯一一座低座向海住宅，位處項目最前排、最臨海位置，僅設25伙，兩梯5伙設計，戶戶向海。戶型涵蓋一房至兩房連儲物室，所有單位擁九龍灣畔Inner Harbour遊艇盛景、世界級海濱長廊；而第8座A單位，除飽覽Inner Harbour外，同時享臨海泳池、藝術園林三重景致。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，受惠中九龍幹線預計於年底開通、「啟德智慧綠色集體運輸系統」今日展開招標，加速落成；樓價指數錄得4連升，加上市場再度減息，加快買家入市步伐。
「MIAMI QUAY II」設3座住宅大樓，其中第5座及第6座為高座住宅大樓，第8座則為低座住宅，提供571伙，實用面積介乎251至1,426方呎，戶型涵蓋開放式至四房。