MIRROR演唱會｜黃牛炒價最高460萬 夠買元朗近港鐵站私樓兩房！

MIRROR演唱會將於7月底舉行，門票未公開發售而掀起炒價。MIRROR官方平台雖然已宣布12場經城市售票網公開發售的門票將以實名制形式發售，兼且加開兩場MIRO特別場，但黃牛黨仍繼續「飛照炒」，據報門票炒價最高見460萬元，有無人願意出錢買就未知，之不過以460萬元去置業就一定可以，例如元朗高層兩房最近以430萬元成交。

元朗高層兩房賣430萬

鄰近屯馬綫朗屏站的富來花園，近日連錄兩宗二手成交。中原地產副區域營業經理王勤學表示，屋苑B座高層5室，實用面積約283方呎，兩房間隔。叫價430萬元，成功零議價沽出，呎價15,194元。買家為上車客，日前於同區鐵路新盤未能成功抽中揀樓，隨即回流二手市場，認為富來花園位置方便，見上址內櫳企理，銀碼吸引，迅速拍板購入。原業主於2017年以373萬元買入單位，持貨4年多轉售，帳面獲利57萬元，單位期內升值約15%。

此外，屋苑中層戶亦錄成交，利嘉閣地產助理分區經理朱子華指，B座中層B4室，實用面積約283方呎，現改為一房間隔，外望開揚市景。原開價460萬元，終以435萬元沽出，呎價約15,371元。原業主於1997年以約137萬元購入單位，持貨約25年，現轉手帳面賺約298萬元，物業期內升值近2.2倍。屋苑現時只有約2個放盤，叫價由440萬元起。

另外，中原地產區域營業董事黎宗文稱，沙田廣林苑5月份至今暫錄約3宗成交，屋苑最新錄C座高層14室，實用面積約384方呎，兩房間隔，日前議價後以自由市場價415萬元易手，呎價約10,807元。據了解，原業主於2000年以88萬元購入單位，持貨22年，是次沽出單位帳面大幅獲利約327萬元，單位期內升值約3.7倍。

400 萬以下放盤約1 277 個 新界區為主

據中原地產網頁顯示，截至今日(27日)下午3時，400萬元以下放盤約有1,277個，主要集中在新界區，涵蓋公屋、居屋及私人屋苑，如屯門市廣場中層F室，實用面積392方呎兩房，現以320萬元放售；天水圍屏欣苑390方呎兩房，以未補地價400萬元放售；樓齡接近4年的屯門城．點，實用面積222方呎的高層B室開放式單位，現以400萬元放售。