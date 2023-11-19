MONACO MARINE連售3伙 成交呎價最高近2.7萬｜新盤成交

會德豐地產啟德現樓新盤「MONACO MARINE」新近錄得3宗成交，合共涉資4,884.5萬元；單位成交價由1,112.8萬至1,960萬元，呎價介乎24,087元至26,923元。會德豐指，自「置優越1088付款計劃」生效後，「MONACO MARINE」及「MONACO ONE」已錄得14宗成交。

其中最高成交價及呎價單位同為低座D座6樓A室，實用面積728方呎，連240方呎天台，三房梗廚間隔，成交價1,960萬元，呎價26,923元。據悉，買家為新香港人，現居住啟德區，其十分看好該區日後發展，且喜歡單位連天台，提供充分戶外空間，故享用集團近日推出的先住後付「置優越1088付款計劃」優惠，購入自住。