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地產
2023-11-19 17:35:44

MONACO MARINE連售3伙 成交呎價最高近2.7萬｜新盤成交

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MONACO MARINE連售3伙 成交呎價最高近2.7萬｜新盤成交

「MONACO MARINE」新近錄得3宗成交，合共涉資4,884.5萬元。(資料圖片)

會德豐地產啟德現樓新盤「MONACO MARINE」新近錄得3宗成交，合共涉資4,884.5萬元；單位成交價由1,112.8萬至1,960萬元，呎價介乎24,087元至26,923元。會德豐指，自「置優越1088付款計劃」生效後，「MONACO MARINE」及「MONACO ONE」已錄得14宗成交。

其中最高成交價及呎價單位同為低座D6A室，實用面積728方呎，連240方呎天台，三房梗廚間隔，成交價1,960萬元，呎價26,923元。據悉，買家為新香港人，現居住啟德區，其十分看好該區日後發展，且喜歡單位連天台，提供充分戶外空間，故享用集團近日推出的先住後付「置優越1088付款計劃」優惠，購入自住。

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2伙成交單位買家為外籍香港居民 有轉租為買

至於低座D2A室，實用面積728方呎，屬三房梗廚間隔，成交價1,811.7萬元，呎價24,886元。據了解，買家為外籍香港居民，其參觀完現樓，即時看中單位，喜歡低座單位間隔，故購入自住。

另屋苑1B9G室，實用面積462方呎，兩房開放式廚房間隔，成交價1,112.8萬元，呎價24,087元。據悉，買家為外籍香港居民，從事投資銀行業，現租住啟德區，十分喜歡該區，目標單位價錢及戶型均合適，故轉租為買。

即睇啟德MONACO MARINE最新資訊 (House730)

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