MONACO MARINE連售3伙 成交呎價最高近2.7萬｜新盤成交

會德豐地產啟德現樓新盤「MONACO MARINE」新近錄得3宗成交，合共涉資4,884.5萬元；單位成交價由1,112.8萬至1,960萬元，呎價介乎24,087元至26,923元。會德豐指，自「置優越1088付款計劃」生效後，「MONACO MARINE」及「MONACO ONE」已錄得14宗成交。
其中最高成交價及呎價單位同為低座D座6樓A室，實用面積728方呎，連240方呎天台，三房梗廚間隔，成交價1,960萬元，呎價26,923元。據悉，買家為新香港人，現居住啟德區，其十分看好該區日後發展，且喜歡單位連天台，提供充分戶外空間，故享用集團近日推出的先住後付「置優越1088付款計劃」優惠，購入自住。
2伙成交單位買家為外籍香港居民 有轉租為買
至於低座D座2樓A室，實用面積728方呎，屬三房梗廚間隔，成交價1,811.7萬元，呎價24,886元。據了解，買家為外籍香港居民，其參觀完現樓，即時看中單位，喜歡低座單位間隔，故購入自住。
另屋苑1B座9樓G室，實用面積462方呎，兩房開放式廚房間隔，成交價1,112.8萬元，呎價24,087元。據悉，買家為外籍香港居民，從事投資銀行業，現租住啟德區，十分喜歡該區，目標單位價錢及戶型均合適，故轉租為買。