MOUNT NICHOLSON 逾5.7億沽 今年最大宗一手

MOUNT NICHOLSON上周四推洋房12號招標，樓高3層，實用面積7,042方呎，屬四房四套間隔，設2,715方呎大花園及泳池、1,970方呎庭園及停車位，於昨成功售出，呎價82,000元；項目現僅餘1間洋房待售。翻查資料，今年首季最大宗一手成交為新鴻基地產(016)東半山CENTRAL PEAK第2期，上月以招標形式售出ALTUS LINK洋房6號，成交價約4.096億元，呎價10.2萬元。

中港兩地全面通關後，購買力逐步釋放，刺激一手市場大額成交出現。有「亞洲樓王」之稱、由九龍倉(004)及南豐合作發展、會德豐負責銷售的山頂超級豪宅MOUNT NICHOLSON第1期昨日招標形式售出洋房12號，成交價約5.77億元，暫屬本港今年最大宗一手交易。

ST. GEORGE’S MANSIONS雙破頂

事實上，近期不乏億元一手成交。信和置業(083)及中電(002)合作、已屆現樓的何文田加多利山ST. GEORGE’S MANSIONS上周連沽2伙，共涉資2.168億元；其中1座21樓A室，面積2,141方呎，四房雙套間隔，成交價1.2168億元，呎價56,833元，成交價及呎價均創該盤標準戶新高。

尚．珒溋周五招標售12伙特色戶

龍湖集團(960)發展的啟德尚．珒溋已屆現樓，昨加推12伙高座特色單位，實用面積1,087至2,040方呎，將於周五招標發售，參考早前售出的3伙，平均呎價約3.9萬元。

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