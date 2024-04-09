MOUNT POKFULAM首錄成交 4765呎洋房逾3.3億售出｜豪宅成交

本地豪宅市場再錄大額成交，宏安地產(1243)及錦華實業集團合作發展的西半山薄扶林道「MOUNT POKFULAM」今日(9日)以招標形式售出薄扶林道86D號洋房，實用面積4,765方呎，設2,231方呎花園及955方呎天台，屬五房五套房戶型連家庭室，連交樓標準裝修，成交價達3.3355億元，呎價為70,000元該洋房擁獨立升降機以及私人泳池，附設兩個停車位於獨立停車層。
宏安地產執行董事程德韻表示，「MOUNT POKFULAM」自開放現樓參觀以來，一直備受各地富豪及家族關注，查詢及預約者眾，參觀的人士當中約六成為內地及相關背景人士，其餘四成則為本地及世界各地超級富豪，當中不乏一些老牌家族成員。是次「MOUNT POKFULAM」錄得首宗成交對集團別具意義，反映市場對港島區優質洋房項目的熱切追求，並對集團出品的豪宅項目予以讚賞與肯定。
兩幢連精裝修洋房稍後開放參觀
宏安地產營業及市務助理總經理黃文浩補充，買家鍾情項目渾然天成的地理環境，家亦對洋房的布局設計及用料給予高度評價，尤其欣賞內置升降機直達天台層所帶來的方便，引證項目卓越質素備受名人富豪認可。「MOUNT POKFULAM」稍後將會正式開放兩幢連精裝修的洋房予有興趣的人士參觀，暫時已錄得不少預約查詢。
項目設軍事級保安D-fence系統
發展商早前表示，項目設三重保安防線，包括軍事級保安D-fence系統。據樓書顯示，每間獨立屋的升降機均提供人面識別系統、屋苑邊界提供電圍欄系統等。「MOUNT POKFULAM」7幢洋房分別位於薄扶林道86A號、86B號、86C號、86D號、86E號、86F號及86G號，每幢洋房設有私人花園、平台、獨立車庫、升降機、天台及私人泳池，洋房層與層之間高度約4.5米。