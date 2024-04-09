MOUNT POKFULAM首錄成交 4765呎洋房逾3.3億售出｜豪宅成交

「MOUNT POKFULAM」稍後將會正式開放兩幢連精裝修的洋房予有興趣的人士參觀。(資料圖片)

本地豪宅市場再錄大額成交，宏安地產(1243)及錦華實業集團合作發展的西半山薄扶林道「MOUNT POKFULAM」今日(9日)以招標形式售出薄扶林道86D號洋房，實用面積4,765方呎，設2,231方呎花園及955方呎天台，屬五房五套房戶型連家庭室，連交樓標準裝修，成交價達3.3355億元，呎價為70,000元該洋房擁獨立升降機以及私人泳池，附設兩個停車位於獨立停車層。

宏安地產執行董事程德韻表示，「MOUNT POKFULAM」自開放現樓參觀以來，一直備受各地富豪及家族關注，查詢及預約者眾，參觀的人士當中約六成為內地及相關背景人士，其餘四成則為本地及世界各地超級富豪，當中不乏一些老牌家族成員。是次「MOUNT POKFULAM」錄得首宗成交對集團別具意義，反映市場對港島區優質洋房項目的熱切追求，並對集團出品的豪宅項目予以讚賞與肯定。