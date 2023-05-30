NOVO LAND今開價 預告大部分單位低於千萬

本月焦點全新盤、新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期銷售進入最後直路，新地代理總經理陳漢麟表示，今日公布首張價單，將不少於186伙，戶型涵蓋開放式至三房，預計首批單位較早前期數有約5%至10%的加價空間，但強調絕大部分單位售價會低於1,000萬元。

陳漢麟指，項目設有3個示範單位，將於公布首張價單後即日開放予公眾參觀。該盤昨開放以Arreso第5座18樓F單位為藍本搭建的無改動示範單位，開放式間隔，實用面積245方呎。陳漢麟補充，今期開放式單位只設52伙，入場價格料較為相宜。

天瀧四房逾1.1億成交

一手市場亦出現大額成交或新高價買賣，由恒基地產(012)等6大發展商合作的啟德PARK PENINSULA天瀧昨招標連售2伙特色單位，套現逾1.5億元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指，其中第1座33樓A室四房，實用面積1,942方呎，連425方呎平台，1.1215億元成交，呎價57,750元。

萊蒙國際(3688)與俊和合作的何文田128 WATERLOO招標售出1伙四房雙套連儲物室，為9樓H室，實用面積1,258方呎，以3,300萬元沽出，呎價約26,232元。發展商指，部署推售極高層的四房雙套戶，有望挑戰項目標準戶售價新高。

ONE INNOVALE特色戶破頂

恒地粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna售出E座G樓6室，實用面積178方呎，開放式間隔，連163方呎私人花園，以420萬元售出，呎價23,596元創項目新高紀錄。

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