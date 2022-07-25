NOVO LAND加推 折實呎價1.39萬

以低市價推盤、新鴻基地產(016)旗下屯門NOVO LAND第1A期昨加推第2號價單，涉100伙，維持60日現金付款計劃最高15%折扣優惠，折實價574.51萬元起，折實平均呎價13,858元，較首張價單的13,188元，高約5%，惟發展商稱屬原價加推。

暫累收9千票 挑戰今年票王

消息指，該盤截至昨日累錄逾9,000票，以首兩張價單共265伙計，超額認購約32倍，勢挑戰今年「新盤票王」寶座；目前紀錄為4月底應市的元朗錦上路柏瓏I，首輪截收近1.35萬票。

新地代理總經理陳漢麟表示，新加推包括83伙兩房及17伙三房單位，實用面積由419至676方呎，折實價574.51萬至894.37萬元，折實呎價13,019至14,630元。最平單位為1座3樓B室，面積419方呎，兩房開放式廚房間隔，扣除最高15%折扣優惠及選擇家具獎勵積分計，折實價及呎價為574.51萬及13,711元。他稱，項目首度推出第1座A1單位，屬三房套開放式廚房連趟門間隔，面積676方呎，單位座向單邊，可享開揚景致，料可吸引換樓客及投資者青睞。

THE HENLEY周末沽6伙

恒基地產(012)啟德THE HENLEY已屆現樓，恒基物業營業(一)部總經理林達民稱，剛過去周末共錄得6伙成交。當中有買家連購2伙，合共涉資逾2,400萬元。

另包括3伙同屬第1座，分別為26樓、30樓及31樓E室，面積575方呎，屬兩房套連衣帽間間隔，成交價由1,496.72萬至1,564.29萬元；以及THE HENLEY II第1座12樓G室，面積380方呎，一房連衣帽間間隔，以992.11萬元售出。