NOVO LAND單日逾8千人次睇樓

屬近一年半入場價最平新盤、新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1A期首推165伙，涵蓋開放式至三房，以60日現金付款計劃最高15%折扣優惠計，折實價329.71萬元起，折實平均呎價13,188元。該盤昨正式開放位於九龍環球貿易廣場的示範單位予公眾參觀，即使屬平日，現場亦出現排隊睇樓人龍，場面熱鬧，當中不乏家庭客及年輕客。新地代理總經理陳漢麟稱，首兩小時已錄逾2,000人次參觀，料全日有機會錄逾8,000人次參觀。他指，項目將於周五開始收票，視乎市場反應再決定加推及銷售安排。

恒地粉嶺新盤出擊 涉1600伙

焦點盤接力搶攻，恒基地產(012)旗下粉嶺全新大型住宅項目即將登場，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，集團對粉嶺北新發展區的前景非常有信心，並於區內共有6幅相鄰的地塊，總可建樓面面積多達440萬方呎，將策劃六大項目，其中即將推出的項目Site A為粉嶺北新發展區的首發項目，由5座住宅大樓組成，合共提供約1,600伙，而其餘五大項目亦將緊隨接力推出。

恒地已為粉嶺北馬適路8號第1期項目申請預售樓同意書，涉603伙，預計明年3月入伙，樓花期僅約8個月。

利奧坊．曦岸特色戶雙破頂沽

另外，新盤特色戶備受追捧，做價亦相當理想，恒地大角咀利奧坊．曦岸昨錄得一宗頂層特色戶「雙破頂」成交。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝說，單位為2座28樓A室，實用面積697方呎，連213方呎天台及106方呎平台，三房間隔，透過招標形式以2,288萬元售出，呎價32,826元，創項目呎價及成交價新高。