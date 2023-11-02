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地產
2023-11-02 04:30:20
日報

NOVO LAND奇招搶客 樓價跌有回贈 最高5%

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NOVO LAND

雷霆(右)指，對今次開價信心十足；左為陳漢麟。 (林俊源攝)

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期加推4號價單，涉93伙，包括3伙開放式、10伙一房、52伙兩房及28伙三房，實用面積238至693方呎。代理總經理陳漢麟稱，扣除最高15%優惠後，折實價335.49萬至893.18萬元，折實呎價12,345至14,448元，折實平均呎價13,288元。

新價單除新增外來人才折扣，如提供最高樓價7.5%的印花稅回贈，亦向符合指定條件如新婚夫婦、有初生嬰兒家庭等買家提供額外現金回贈，特設「置開心」樓價保障，即發展商與買家分擔樓花期內樓價下跌風險，保障期由買家簽約後至明年5月，即預計入伙日期，上限為樓價5%。以一個600萬元單位為例，若樓價跌5%，即貶值30萬元計算，發展商將提供樓價一半15萬元回贈；若樓價跌10%，即貶值60萬元，回贈則為30萬元，亦為保障計劃的上限。以項目今批單位市值逾6.8億元計，未來樓價若然回落，新地最多須向買家提供約3,400萬元保障回贈。

雷霆：代表新地看好後市

新地副董事總經理雷霆表示，是次開價「十足信心價」，「置開心」計劃暫時僅於「NOVO LAND」推出，代表集團對後市看好，現時樓市利淡因素逐漸退卻，相信明年利息很大機會見頂回落，加上吸引人才計劃反應熱烈，相信明年交投比今年更活躍，樓價亦平穩向好。

即睇屯門NOVO LAND最新資訊(House730)

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