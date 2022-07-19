NOVO LAND屯門新盤開價｜首推165伙 折實價329萬 今年最平！

新地代理總經理陳漢麟稱，今批單位包括15伙開放式、13伙一房、124伙兩房，以及13伙三房，實用面積由247至561方呎，價單定價由387.9萬至899.1萬元，呎價介乎14,338至16,571元。單位折實售價由329.71萬至764.23萬元；折實呎價介乎12,187元至14,085元。以價單定價計，市值約11.2億元。

雷霆：坐擁雙站無敵價

新地副董事總經理雷霆形容該盤首批單位定價為「坐擁雙站無敵價」，樓盤規模屬同區罕見，如會所連公用花園及遊樂地方總面積約40萬方呎，而今次推出漸進式供款計劃，初期供款相當於現時租金約一半水平，希望幫年輕人置業，減輕供樓負擔。

他指，雖然近期本港新冠肺炎疫情反覆，但整體仍屬受控，相信憧憬下半年可對外通關，加上與內地城市接軌及經濟復甦，估計下半年樓市表現會較上半年好，全年樓價將錄溫和升幅。

設漸進式供款計劃

新地代理總經理陳漢麟說，集團旗下項目首批單位一向以「吸引價」開售，未來加推單位絕對有加價空間。他表示，項目明日(20日)正式開放示範單位予公眾參觀，周五(22日)接受認購登記，最快下周末進行首輪銷售。

發展商早已預告推出「突破性」付款辦法，值得一提，該盤首次推出漸進式供款計劃，只適用於開放式單位，最多借一按85%，當中首40%貸款首36個月利率為最優惠利率(P)減2.5厘，其後為利率P，按揭貸款年期30年。以是次入場單位2座5樓K室為例，扣除最高12%折扣優惠後，樓價341.35萬元，首三年每月供款為4,586元，第四至六年每月供款為10,980元，第七年開始每月供款為16,176元。

NOVO LAND第1A期由兩座住宅大樓組成，涉及8種戶型，單位實用面積由213至1,467方呎。主打兩房間隔，佔403伙；開放式單位佔181伙，一房及三房分別佔75伙及128伙，另有37伙連平台花園及或連天台特色戶；預計入伙日期為明年6月29日，樓花期長約12個月。

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