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地產
2022-07-26 15:53:46

NOVO LAND屯門新盤開賣｜加推123伙折實價328萬起 周六首輪發售336伙

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NOVO LAND屯門新盤開賣｜加推123伙折實價328萬起 周六首輪發售336伙

NOVO LAND屯門新盤開賣｜加推123伙折實價328萬起 周六首輪發售336伙

本月焦點新盤、新鴻基地產(016)旗下屯門NOVO LAND1A期市場反應熱烈，發展商今日(26)加推第3號價單，涉123伙，維持60日現金付款計劃最高15%折扣優惠計，折實售價328.1萬元起；發展商同時公布首輪銷售安排，將於本周六(30)發售336伙，本周四(28)晚上8時截票。

加推單位開放式佔64

今批新加推單位折實平均呎價突破1.4萬元水平，至14,052元，較第2號價單的13,858元，高1.4%；較首張價單的13,188元，高約6.6%；新地副董事總經理雷霆表示，撇除單位景觀等因素，是次屬原價加推。他指出，該盤連日收票反應熱烈，已具備一切「火熱紅盤」勢頭，預計未來數周銷情熱爆。

新地代理總經理陳漢麟稱，新加推的123伙包括64伙開放式、13伙一房、22伙兩房及24伙三房，折實售價由328.1萬至932.53萬元，折實呎價介乎13,25515,427元。以定價計，市值超過7億元。

最低售價單位為Elverum12F室，開放式間隔，實用面積214方呎，連27方呎平台，折實售價328.1萬元，呎價15,331元。

首輪銷售分兩組 暫錄超購逾33

NOVO LAND第1A期至今共推出3張價單，合共388伙，即首輪銷售未有盡推全數單位，陳漢麟解釋考慮到準買家等候時間及防疫措施安排等因素，認購此安排相當適合。周六首輪銷售方面，將分為A組及B組，A組買家須最少認購1伙三房或2伙至4伙單位，B組則為認購1伙至2伙單位。336伙中包括49伙，折實售價由328.1萬至932.53萬元，折實呎價介乎12,187元至15,427元；以定價計，單位市值逾22億元。

陳漢麟透露，項目暫錄約1.15萬票，以首輪銷售336伙計，超額認購逾33倍，預計今日入票量將繼續增加，當中約30%40%A組時段入票。

NOVO LAND第1A期由兩座住宅大樓組成，涉及8種戶型，單位實用面積由213至1,467方呎。主打兩房間隔，佔403伙；開放式單位佔181伙，一房及三房分別佔75伙及128伙，另共37伙連平台花園及或連天台特色戶。項目預計入伙日期為明年6月29日，樓花期長約12個月。

NOVO LAND屯門新盤開賣｜加推123伙折實價328萬起 周六首輪發售336伙 NOVO LAND屯門新盤開賣｜加推123伙折實價328萬起 周六首輪發售336伙
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