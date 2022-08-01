NOVO LAND提價1%加推 336萬起

新界區新盤熱賣，新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1A期周六(30日)首輪發售336伙即日沽清，昨加推第4號價單，涉168伙，維持60日現金付款計劃最高15%折扣優惠計，折實售價336萬元起，折實平均呎價14,385元。

新地副董事總經理雷霆表示，首輪銷售銷情強勁，買家普遍鍾情項目質素、擁廣闊園林空間加會所、生活配套完善等，有見向隅客眾多，故馬上加推應市。他指新價單輕微加價約1%，主要反映景觀及首推8伙特色戶所致。

是次新加推單位實用面積介乎214至701方呎，包括40伙開放式、17伙一房、84伙兩房及27伙三房單位，折實售價由336萬至950.47萬元，折實呎價介乎12,838元至16,244元。最低售價為第1座2樓D室，實用面積214方呎，連27方呎平台，折實售價336萬元，折實呎價15,701元。至於最低呎價為第2座3樓J室，實用面積471方呎，折實價604.69萬元，折實呎價12,838元。

大手客1180萬掃3伙自用

新地代理總經理陳漢麟稱，項目首輪銷售中，A組共有26組，當中有1組家庭客斥約1,180萬元買入3伙自用；B組方面，開放式及兩房單位分別受年輕客及分支家庭追捧，三房則受換樓客歡迎。買家地區分布方面，新界區佔約75%，九龍及港島共佔約25%。他透露，有機會再加推單位應市，最快本周末進行次輪銷售。

INNOVALE-Archway首日超購12倍

另外，恒基地產(012)粉嶺北馬適路項目第1期ONE INNOVALE-Archway上周五公布首張價單涉123伙後，昨首日收票，共收逾1,600票，即超額逾12倍。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，入票客源廣泛，當中不乏年輕準買家，投資客亦多，並預告今日加推不少於123伙，並溫和提價。