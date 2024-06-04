NOVO LAND第2期會所曝光 6600呎多用途運動場地(多圖)｜屯門新盤

伍則堅指，「NOVO Resorts」的「Poolside Club」大部分設施早前已開放使用，配合「NOVO LAND」第2A及2B期現樓入伙，「Poolside Club」25米室內恆溫「Shimmery Pool極光星池」已全面開放，而「Garden Club」部分設施亦已落成，包括兩大活動室「The Master Chef嚐藝坊」及「Bistro Harmony臻雅坊」，房間連接戶外「Grill Lounge燒閒雅座」，適合家庭及朋友歡聚。

新地代理工程管理部策劃總監伍則堅表示，「NOVO Resorts」由國際名師 Richards Basmajian Interiors Limited，結合日本Design Post、日本Strickland Inc.及泰國TROP: terrains+open space團隊主理，攜手打造北歐式幸福及健康生活國度。「NOVO Resorts」度假式園林住客會所連公用花園及遊樂地方總面積約40萬方呎，由「Poolside Club」、「Garden Club」及「Skywalk」三個部分組成，配備88項設施，並設有101件藝術品。

新鴻基地產(016)屯門新盤「NOVO LAND」第3B期推售在即，而第2A及2B期現正進行交樓程序，為配合兩期現樓入伙，發展商進一步讓傳媒參觀項目度假式園林住客會所「NOVO Resorts」中部分設施。

「Garden Club」更備有多項動態設施，包括設有約6,600方呎多用途運動場地，面積媲美比賽場地的籃球/排球/羽毛球場「Sports Arena動樂館」、設施先進齊備的「All You Can Gym酷動健身館」、兼備空中及牆繩瑜伽設備的「Flying YOGA飛躍瑜伽室」、備有英式桌球枱及飛鏢設備的「Spin & Bull Base錦標天地」、壁球/乒乓球室「Sport Hub 體藝運動間」及戶外「Yoga Deck綠茵瑜伽」，加上「Skywalk」的兒童戶外樂園「The Net Challenge繽紛繩網陣」及「Hoppers Fun Space 童樂蛋基地」及「Zippy Zipline飛索天地」，以及多個全齡戶外健身設備。

計劃夏季舉辦夏日水上嘉年華及不同類型興趣班

WeSpire Living Limited 副董事總經理朱啟明稱，「NOVO LAND」物業管理公司「WeSpire」冀突破固有的服務框架，通過籌辦各項貼心及多元化活動，營造共融的多元和諧社區。過去一年，「WeSpire」團隊貼心為住客舉辦超過150場活動，吸引逾2,500人次參與，深受住戶的支持和好評。配合會所新設施落成啟用，團隊亦計劃在夏季舉辦夏日水上嘉年華，以及約60個不同類型的興趣班，為住客創造充滿歡樂的暑假。

朱啟明表示，團隊更將陸續開始組織不同的球隊參加比賽，包括籃球、乒乓球、羽毛球等，加強住戶之間的連繫。就即將舉行的節日及大型體育賽事，團隊亦會舉辦工作坊及其他活動讓住戶參加，包括父親節之「親子香薰蠟燭工作坊 」、配合巴黎奧運會籌備「親子奧林匹克運動會」，以及和住戶在會所觀賞各項大型國際體育賽事，增加節日氣氛。