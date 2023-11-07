NOVO LAND第2A期加推 折實平均呎價13896元 周六開賣186伙｜屯門新盤

新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第2A期上周三(1日)加推第4號價單共93伙後，市場反應理想，今日(7日)落實加推第5號價單，涉及117伙，維持最高15%折扣優惠，折實平均呎價13,896元。
新地代理總經理陳漢麟表示，新加推的117伙，包括7伙開放式、16伙一房、52伙兩房及42伙三房，單位折實售價由341.61萬至914.68萬元，折實呎價介乎12,913元至15,143元。他稱，由於今批單位以中高層為主，撇除相關因素，是次屬原價加推。
NOVO LAND第2A期暫超額逾4倍 周五截票
新地副董事總經理雷霆指，有見項目市場反應理想，故敲定周六(11日)進行新一輪銷售，涉及186伙，當中有154伙以價單形式推售，餘下32伙特色單位將以招標形式發售。
以價單形式發售的154伙，涵蓋10伙開放式、26伙一房、72伙兩房及46伙三房，單位折實售價由335.49萬至914.68萬元，折實呎價介乎12,345元至14,990元，折實平均呎價13,541元。該盤將於周五(10日)截票，截至昨日(6日)為止，暫收逾800票，超額認購逾4倍。
NOVO LAND第2A期位於屯門欣寶路8號，由3座住宅大樓組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。