NOVO LAND第2A期加推 折實平均呎價13896元 周六開賣186伙｜屯門新盤

新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第2A期上周三(1日)加推第4號價單共93伙後，市場反應理想，今日(7日)落實加推第5號價單，涉及117伙，維持最高15%折扣優惠，折實平均呎價13,896元。 新地代理總經理陳漢麟表示，新加推的117伙，包括7伙開放式、16伙一房、52伙兩房及42伙三房，單位折實售價由341.61萬至914.68萬元，折實呎價介乎12,913元至15,143元。他稱，由於今批單位以中高層為主，撇除相關因素，是次屬原價加推。

NOVO LAND第2A期暫超額逾 4 倍 周五截票 新地副董事總經理雷霆指，有見項目市場反應理想，故敲定周六(11日)進行新一輪銷售，涉及186伙，當中有154伙以價單形式推售，餘下32伙特色單位將以招標形式發售。