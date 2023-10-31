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地產
2023-10-31 19:07:12

NOVO LAND第2A期最快周三開價 首批不少於93伙│屯門新盤

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NOVO LAND第2A期最快周三開價 首批不少於93伙│屯門新盤

為配合住戶需要，SmarTone Solutions將為所有業主提供專屬禮遇。(羅錦鴻攝)

新界區焦點大型新盤、新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND2A期今日(31)公布最新銷售部署，代理總經理陳漢麟表示，項目將於24小時內公布新價單，涉及最少93伙，戶型涵蓋開放式至三房，預計開價後隨即開放示範單位予公眾參觀，強調將以市價推盤，最快下周開售。

SmarTone Solutions送贈智能家居及室內設計顧問服務

SmarTone商業市場部總管梁文畧稱，「NOVO LAND」單位預先配置SmarTone Solutions全方位智能家居平台「Smart Station智慧中心」，屋苑範圍更覆蓋極速SmarTone 5G流動網絡及入牆式Wi-Fi 6無線上網系統，全面提升網速、穩定度及覆蓋度，為住戶帶來全新智慧生活體驗。

為配合住戶需要，SmarTone Solutions 將為所有業主提供專屬禮遇，包括「早鳥優惠低至6折」、送贈一次智能家居及室內設計顧問服務。SmarTone Solutions專業智能家居顧問及得獎設計師組成的團隊，可因應住戶的個人需要及按照單位設計，打造個人化、最適合及時尚的智能家居組合及室內設計方案。

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NOVO LAND第2A期位於屯門欣寶路8號，由3座住宅大樓組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。

即睇屯門NOVO LAND第2A期最新資訊 (Hosue730)

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