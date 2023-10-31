NOVO LAND第2A期最快周三開價 首批不少於93伙│屯門新盤

新界區焦點大型新盤、新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期今日(31日)公布最新銷售部署，代理總經理陳漢麟表示，項目將於24小時內公布新價單，涉及最少93伙，戶型涵蓋開放式至三房，預計開價後隨即開放示範單位予公眾參觀，強調將以市價推盤，最快下周開售。

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SmarTone商業市場部總管梁文畧稱，「NOVO LAND」單位預先配置SmarTone Solutions全方位智能家居平台「Smart Station智慧中心」，屋苑範圍更覆蓋極速SmarTone 5G流動網絡及入牆式Wi-Fi 6無線上網系統，全面提升網速、穩定度及覆蓋度，為住戶帶來全新智慧生活體驗。

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