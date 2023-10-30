NOVO LAND第2A期示範單位｜724呎三房套梗廚間隔連裝修 設計展現簡約北歐風格｜多圖

新界區焦點大型新盤、新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期CHARLOT第1座，涉及410伙，發展商設有一個示範單位，以CHARLOT第1A座18樓A1室為藍本搭建，屬連家具示範單位，三房一套工作間連洗手間設計，實用面積724方呎，屬第1A座面積最大的標準單位，總數只有26伙，為罕有供應。 示範單位以「簡約北歐風格」為設計主題，牆身以米白色為主調，糅合優雅的棕紅色及溫柔的珊瑚粉色作點綴，配搭簡約時尚的木質家具，以及多款優雅花卉及藝術配飾擺設，打造溫馨簡約的時尚家居。單位樓層與樓層之間的高度約為3.15米，空間感十足。大門迎向高身儲物櫃，附設多個層板，提供收納空間，住戶可放置各式家居物品，儲物櫃下方可擺放常用鞋履，牆身更設有掛鉤，可放置外套、手袋等，大門旁設置座椅，貼心提供穿脫鞋履的空間。玄關位置設有小巧圓柱體木製儲物櫃，方便住戶擺放雨傘，上方擺放優雅花卉點綴。 單位間隔靈活寬敞，大門採用實心木門設計，配備LOCKLY智能電子門鎖，設有多種開鎖方式，包括密碼鍵盤、3D指紋感應、藍牙及RFID拍卡等，更有專利防偷窺電子按鍵技術，大大提高私隱度，亦可隨時隨地為特定訪客設立一次性離線密碼，便利至極，更設有Comelit視像對講機，滿足住戶的家居安全需求。 客飯廳呈長方形設計，長約5.085米，寬約2.7米，布局方正闊落，空間感十足，方便擺放各式家具，滿足住戶的不同需要。客飯廳地面以複合木地板鋪砌，塑造溫暖居家氛圍；相連的露台採用落地玻璃趟門設計，廣納自然光線，配上高樓底設計，大大加強空間感之餘，窗外怡人景色更一覽無遺，感覺份外開揚。 ↓↓ NOVO LAND 第 2A 期示範單位｜ 第 1A 座 18 樓 A1 室三房套 ↓↓

飯廳放置象牙白色烤漆檯面的波浪長形六人餐桌，配上天藍色餐椅，擺放著一系列白色餐具，天花以獨特優雅的花蕊造型白色吊燈作點綴，洋溢高雅舒適氛圍。樸實優雅的米色牆身掛著長方形圓角鏡子，提升室內空間感。客廳放置高雅的象牙白色絨毛梳化，襯以數個棕色花紋布藝抱枕，配上時尚的拼色不規則拼接地毯，擺放一個紅棕色木質茶几後仍空間闊落。梳化背後牆身掛著兩塊長身多邊形鏡子，處處流露時尚潮流的生活品味。客廳的另一端放置優雅白色雲石地櫃，擺放優雅花卉及時尚藍牙音響，牆身加設棕紅色置物架，架上添置多款藝術配飾擺設，營造豐富的層次感，盡顯獨特時尚格調。 單位長方型廚房配以工作間及洗手間，配以透光玻璃門，更設有窗戶，空間更見通爽明亮。廚房寬敞實用，設置長形工作檯面，牆上裝設置物架，貼心實用。洗滌盤更細心配備疏水篩，可穩固置於洗滌盤邊，方便住戶切菜、洗滌及瀝水之用，細心照顧每一項生活細節，配襯多組米黃色烤漆廚櫃，內置升降吊架及層板，設計雅緻大方且提升整體收納空間。廚房提供一系列專業廚房家電組合，包括Siemens七合一微蒸烤焗爐、煤氣爐、電磁爐、抽油煙機及雪櫃；Whirlpool洗衣乾衣機，設備齊全，同時皆為嵌入式設計，令空間更為優雅 一致。此外，工作間連洗手間設於廚房內，間隔方正實用，工作間牆身採用鏡面設計，附設層架，可提供充足的儲物空間，更顯生活品味，層架最下層放置油壓床，日常可將床架收起，展開後即可變成單人床，設計貼心實用，隨時配合住戶所需。

三間睡房呈橫排式設計，均享同一坐向景觀。房門配以防塵及隔音片，強化房門隔音，進一步提昇睡眠品質。睡房地台以複合木地板鋪砌，為居室提升溫暖自然感覺之餘，令寢具裝飾更添靈活，住戶可輕鬆打造喜愛的睡眠空間。設計師特意於走廊的牆身加設嵌入式陳列架，展示多款藝術裝飾，提升單位的時尚感。 主人睡房靠窗位置擺放雙人地台床 主人睡房貫徹單位米白色設計主調，搭配多款木質家具，房間設有寬闊玻璃大窗及木質趟門分隔的工作平台，更為通爽舒適，同時將窗外風光及自然光線引入室內，為住戶引入戶外開揚綠化景觀。睡房鋪設溫暖薑黃色地毯，營造溫馨明亮氛圍，靠窗位置擺放一張雙人地台床。雙人床以簡約藍色條紋床單配以淺棕色系布藝抱枕，牆身採用木紋牆設計，一端綴以多邊形重疊圓形水晶鏡設計，另一端牆身設置同色木紋層架，擺放簡約藝術裝飾，處處散發簡約明亮的氣息。雙人床旁放置珊瑚粉色雲石紋梳妝台配搭黑色斜條紋絨面梳妝椅，另一端擺放高身白色嵌入式衣櫃，櫃門打開後可巧妙地伸縮收納於衣櫃兩側，可節省空間並展示及收納不同時尚單品，流露品味格調，打造井然有序的生活。 主人睡房浴室同樣採用沉實淡雅的灰色調設計，浴室地板鋪設淺灰色石紋地磚，延伸至牆身，襯上深灰色雲石紋洗手盆，營造簡約時尚風格。浴室設有三件頭浴室配備，更貼心配備Panasonic浴室寶，打造舒適乾爽的私人淋浴空間。浴室置物空間充裕，貼心設計多個置物空間，包括洗手盆櫃、鏡櫃及收納櫃，周詳安排住戶日常所需。