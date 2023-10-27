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地產
2023-10-27 20:30:00

NOVO LAND第2A期預告下周開新示位 部署推最少93伙｜屯門新盤

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陳漢麟(左)稱，下周很大機會開放「NOVO LAND」第2A期新示範單位；右為朱啟明。

新界區焦點大型新盤、新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期早前預告推售CHARLOT第1座，涉及410伙。代理總經理陳漢麟表示，下周很大機會開放新示範單位，亦可望隨即公布第4號價單及接受認購登記。

強調繼續以市價推售

陳漢麟透露，首批涉及不少於93伙，提供多元化戶型，亦計劃推售之前預留的少量開放式戶應市，強調會繼續以市價推售。至於第4號價單將會設計不同類型的付款辦法，期望可滿足不同類型的買家。
他稱，項目預計入伙日期為明年5月16日，樓花期約7個月，屬短期樓花，對買家十分有吸引力；又稱項目是次很大機會繼續提供「TRIBE by Indigo」家具優惠，以加快買家的入伙速度。

NOVO LAND第2A期預告下周開新示位 部署推最少93伙｜屯門新盤

「WeSpire」特別成立「樂活統籌團隊」

「NOVO LAND」第1期較早前已陸續入伙，項目第1期會所已開放予住客使用。特別推出全新物業管家品牌「WeSpire」，結合高端智能生活科技，打造「Smart Living Well」生活概念。WeSpire Living Limited副董事總經理朱啟明表示，「NOVO LAND」第1A期及第1B期入伙迄今，98%單位已經完成交樓程序，已有近1,000個單位入伙，住客對交樓質素表示滿意，同時亦十分踴躍參與會所活動。

他指，「NOVO LAND」第2期會所將於第2期住戶入伙之後陸續開放，會繼續提供優質服務。「WeSpire」為提升住戶對生活的幸福感，特別成立專業貼心的「樂活統籌團隊」(Community & Wellness Team)，冀突破固有的服務框架，通過籌辦各項貼心及多元化活動，營造共融的多元和諧社區。

NOVO LAND第2A期位於屯門欣寶路8號，由3座住宅大樓組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。

即睇屯門NOVO LAND第2A期最新資訊 (Hosue730)

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