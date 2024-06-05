NOVO LAND第3B期主攻兩房 設4個示範單位｜屯門新盤

新界區焦點新盤部署推售，新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期今日(5日)公布最新銷售安排，新地代理總經理陳漢麟表示，項目將於明日(6日)公布售樓說明書及向傳媒開放4個示範單位，涵蓋一房至三房戶型，設有交樓標準及連裝修示範單位。

頂層特色戶面積最大達 1390 呎

發展商今日率先介紹項目戶型分布表及布局圖，提供769伙，當中佔約73%屬兩房或以下單位；單計兩房設有360伙或約47%，實用面積介乎400至472方呎。一房則提供173伙，實用面積介乎292至303方呎；而開放式單位僅設28伙，實用面積由232至253方呎。