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地產
2024-06-05 17:36:17

NOVO LAND第3B期主攻兩房 設4個示範單位｜屯門新盤

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NOVO LAND第3B期主攻兩房 設4個示範單位｜屯門新盤

陳漢麟表示，NOVO LAND第3B期提供769伙，當中佔約73%屬兩房或以下單位。(鍾式明攝)

新界區焦點新盤部署推售，新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期今日(5)公布最新銷售安排，新地代理總經理陳漢麟表示，項目將於明日(6)公布售樓說明書及向傳媒開放4個示範單位，涵蓋一房至三房戶型，設有交樓標準及連裝修示範單位。

頂層特色戶面積最大達1390

發展商今日率先介紹項目戶型分布表及布局圖，提供769伙，當中佔約73%屬兩房或以下單位；單計兩房設有360伙或約47%，實用面積介乎400472方呎。一房則提供173伙，實用面積介乎292303方呎；而開放式單位僅設28伙，實用面積由232253方呎。

至於三房單位提供170伙，實用面積介乎512908方呎，涵蓋6種戶型。另設38伙特色單位，實用面積由2321,390方呎。

NOVO LAND第3B期主攻兩房 設4個示範單位｜屯門新盤

發展商今日率先介紹項目戶型分布表及布局圖，當中兩房設有360伙或約47%，實用面積介乎400至472方呎。(鍾式明攝)

被問及今期定價方面，陳漢麟稱，集團向來以市價推盤，視乎各期數的條件去作出適當定價，預計最快下周公布首張價單，早前透露料不少於全盤769伙約兩成單位，即約154伙。他續稱，項目今期鄰近正門入口，部分單位享內園池景，景觀多元化，相信可滿足市場需要。

NOVO LAND」第3B期設2座住宅大樓，包括第1座及第2座，其中第2座細分AB兩翼，戶型涵蓋開放式至四房特色單位。

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NOVO LAND第3B期料48小時公布樓書 部署下周開價｜屯門新盤

「NOVO LAND」第3B期部署下周開價，首張價單料不少於全盤769伙約兩成，即約154伙。(林靄怡攝)

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