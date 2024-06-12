NOVO LAND第3B期今起開放示範單位 新地會會員享折扣優惠｜屯門新盤

6月份焦點全新盤之一、新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期昨日(11日)公布首張價單，涉及154伙，提供最高15%折扣，折實售價由298.77萬元起，折實平均呎價11,598元，較去年5月推出的項目第2A期折實平均呎價13,598元，相隔約1年低約14.7%；更屬「NOVO LAND」目前已推出應市的期數最平。
新地代理總經理陳漢麟表示，項目開價後接獲不少查詢，相信能吸引不少投資者，而示範單位今日(12日)開放予公眾參觀，首日參觀反應熱烈。他稱，項目周五(14日)起正式接受購樓意向登記，會視乎收票反應再決定加推及銷售部署。
陳漢麟稱，「NOVO LAND」租務情況理想，回報率高，相信可吸引大手客及長線投資者入市，對銷情有信心。
為答謝新地會會員支持，新地會特別為會員呈上三大「NOVO LAND」驚喜活動及禮賞。新地會董事總經理謝文娟指，會員買家在指定期內購買「NOVO LAND」第3B期指定單位，可獲物業1%售價折扣優惠；在本月23日或之前遞交項目購樓意向登記，並成為新地會「珍惜．愛家人」Facebook專頁或Instagram粉絲，即有機會獲得100元Point Dollar及Go Royal 100元餐飲禮券。
另推出全新「新地會NOVO LAND x NOVO WALK x V city打卡消費雙重獎賞」，會員憑會員號碼二維碼於項目示範單位會場簽到打卡，可即場換領「NOVO LAND x V city商戶星級優惠券」一套。成功登記第一重賞後，於今年7月1日或之前到「NOVO WALK」或「V city」商場以電子貨幣單一消費滿200元，並於同一日於「新地會NOVO LAND獎賞登記處」或 V city MTR層顧客服務中心出示新地會會員證/會員證號碼二維碼，即有機會換領價值20元一田禮券一張及新地會手提環保袋一個。
本周末特設置業專題講座
謝文娟說，新地會會員於本周六、日(15及16日)攜同親友蒞臨「NOVO LAND」示範單位，可提前報名參與「SHKP Club x NOVO LAND置業專題講座」，講座請來各行業的專業人士為大家講解及分析，豐富內容和實用資訊，如「NOVO LAND」第3B期樓盤項目的規劃及特點、「NOVO WALK」及「V city」商場介紹、北部都會區的未來發展、樓市需求管理措施放寬重點與按揭方面的最新安排及升學教育專題分享。
「NOVO LAND」第3B期設2座住宅大樓，包括第1座及第2座，其中第2座細分A、B兩翼，提供769伙，實用面積由232至1,390方呎，戶型涵蓋開放式至四房特色單位。