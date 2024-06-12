NOVO LAND第3B期今起開放示範單位 新地會會員享折扣優惠｜屯門新盤

6月份焦點全新盤之一、新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期昨日(11日)公布首張價單，涉及154伙，提供最高15%折扣，折實售價由298.77萬元起，折實平均呎價11,598元，較去年5月推出的項目第2A期折實平均呎價13,598元，相隔約1年低約14.7%；更屬「NOVO LAND」目前已推出應市的期數最平。

新地代理總經理陳漢麟表示，項目開價後接獲不少查詢，相信能吸引不少投資者，而示範單位今日(12日)開放予公眾參觀，首日參觀反應熱烈。他稱，項目周五(14日)起正式接受購樓意向登記，會視乎收票反應再決定加推及銷售部署。

陳漢麟稱，「NOVO LAND」租務情況理想，回報率高，相信可吸引大手客及長線投資者入市，對銷情有信心。