NOVO LAND第3B期再加推 周六首賣160伙 最平298萬｜屯門新盤

屯門焦點新盤本周末迎來開售。新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期今日(18日)加推3號價單涉80伙，折實平均呎價12,206元，加上前兩張價單目前合共推出314伙。新地代理總經理陳漢麟指，項目落實於周六(22日)首輪發售160伙，折實售價298.77萬元起，折實呎價11,102元起。
陳漢麟表示，第3號價單提供80伙，涵蓋32伙一房，26伙兩房，以及22伙三房，實用面積由297至697方呎，扣除最高折扣15%後，折實售價由370.26萬至848.21萬元，折實呎價由11,735元至12,796元，折實平均呎價12,206元，較上張價單折實平均呎價11,988元高約1.8%。他稱，新價單考慮到市場需求，特加推更多高層單位應市，因此仍屬原價加推。
陳漢麟續指，項目落實於周六(22日)首輪推售160伙，涵蓋2伙開放式，39伙一房，95伙兩房及24伙三房，折實售價由298.77萬至846萬元，折實呎價由11,102元至12,796元，折實平均呎價11,854元。以定價計，首輪發售單位市值9.5億元。
首輪銷售暫超額認購近21倍
他稱，首批單位涵蓋中低高各層，配合不同買家需求，發售當日將分A、B兩組進行，當中A組可優先揀樓，需要購買1伙三房單位或2至6伙該組單位；B組可購買1至4伙單位。另外，「NOVO LAND」第3B期截止至昨日(17日)累計接獲逾3,500票，以首輪發售160伙計，超額認購近21倍。陳漢麟稱，目前A組票源佔多，相信銷售安排公布後B組入票亦會增加，截票時間為本周四(20日)晚上8時。
陳漢麟表示，「NOVO LAND」系列素來銷售成績理想，區內同類物業供應少，吸引睇好北部發展區的外區客及中港兩地通行客人，相信該盤剛性需求大，又見到前兩期入伙盤租金仍然上漲，現時市場仍然憧憬息口回落，年內有望減息，相信項目保值能力兼吸引力將更強。
「NOVO LAND」第3B期設2座住宅大樓，包括第1座及第2座，其中第2座細分A、B兩翼，提供769伙，實用面積由232至1,390方呎，戶型涵蓋開放式至四房特色單位。