NOVO LAND第3B期再加推 周六首賣160伙 最平298萬｜屯門新盤

屯門焦點新盤本周末迎來開售。新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期今日(18日)加推3號價單涉80伙，折實平均呎價12,206元，加上前兩張價單目前合共推出314伙。新地代理總經理陳漢麟指，項目落實於周六(22日)首輪發售160伙，折實售價298.77萬元起，折實呎價11,102元起。

陳漢麟表示，第3號價單提供80伙，涵蓋32伙一房，26伙兩房，以及22伙三房，實用面積由297至697方呎，扣除最高折扣15%後，折實售價由370.26萬至848.21萬元，折實呎價由11,735元至12,796元，折實平均呎價12,206元，較上張價單折實平均呎價11,988元高約1.8%。他稱，新價單考慮到市場需求，特加推更多高層單位應市，因此仍屬原價加推。

陳漢麟續指，項目落實於周六(22日)首輪推售160伙，涵蓋2伙開放式，39伙一房，95伙兩房及24伙三房，折實售價由298.77萬至846萬元，折實呎價由11,102元至12,796元，折實平均呎價11,854元。以定價計，首輪發售單位市值9.5億元。