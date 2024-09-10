NOVO LAND第3B期加推新價單 入場價308.89萬 周五推售154伙｜屯門新盤

新鴻基地產(016)屯門新盤「NOVO LAND」第3B期周二(9日)加推5號價單，涉及78伙，實用面積介乎252至675方呎，維持最高折扣15%，折實售價308.89萬元起，折實呎價11,688元起，折實平均呎價12,354元。項目同步上載最新銷售安排，落實於周五(13日)起發售154伙，包括124伙以價單形式發售，另30伙以招標形式發售。

37伙售價低於400萬

發展商表示，新價單屬原價加推，包括9伙開放式、28伙一房、28伙兩房及13伙三房。以最高折扣15%計算，單位折實售價由308.89萬至810.98萬元，當中37伙售價低於400萬元；折實呎價介乎11,688元至12,866元。